Эдди Хирн о сопернике Джона Райдера: «Кто может быть следующим? Геннадий Головкин»

Промоутер Эдди Хирн рассказал о возможном следующем сопернике британского суперсредневеса Джона Райдера (32-6, 18 КО) после боя с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Его рыночная стоимость увеличилась. А это значит, что его ждут реально большие бои. Но и о здоровье нужно помнить, ведь это был тяжелый бой, тяжелое поражение. Поэтому пока что его главная задача — восстановиться. А тогда мы выслушаем его пожелания. Кто может быть следующим? Геннадий Головкин! Но можно и спуститься в средний вес. Тем более, что там сейчас много вакантных поясов. Тем более, что сейчас Райдер стал узнаваемым не только в Британии, но и в Америке».

Головкин ранее отказался от чемпионских поясов по версиям WBA Super и IBF. Одна из возможных причин – завершение карьеры казахстанца.

Хирн думает, что Головкин не получил хорошего предложения: «Думаю, у него просто нету стоящих предложений. Я не говорю, что Головкин — приоритет. Или что-то такое. Просто первое имя, которое пришло на ум», – отметил Хирн.

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