Результаты дня на ЧМ-2023 по боксу: Сосулин прошел в следующую стадию, Егоров и Саввин выбыли

Двое россиян выбыли с ЧМ по боксу 7 мая.

В Ташкенте (Узбекистан) завершился седьмой соревновательный день ЧМ по боксу, в котором поучаствовали трое спортсменов из России.

В весовой категории до 57 кг Эдуард Саввин проиграл Уддину Хуссаму Мохаммеду из Индии и вылетел с ЧМ на стадии 1/8 финала.

Василий Егоров (до 51 кг) Томоя Цубои (Япония) сразился в 1/16 и проиграл раздельным решением судей.

В категории до 75 кг Павел Сосулин победил Самита Самита из Индии раздельным решением судей и вышел в 1/8 финала.

Расписание ЧМ по боксу 2023 года в Ташкенте