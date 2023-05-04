Ночью 7 мая 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 288. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Prudential Center» в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США. В основном карде состоится схватка в полулегком весе между Мовсаром Евлоевым и Диего Лопесом.

Мовсар Евлоев — российский боец смешанных единоборств (полулегкий вес). С 2014 года является профессиональным бойцом ММА, на сегодняшний день в его активе 16 побед и ни единого поражения. Сейчас он занимает 10 строчку рейтинга UFC в полулегком весе. Крайняя схватка спортсмена состоялась 4 июня прошлого года, его противником был Дэн Иге. Этот поединок Мовсар Евлоев выиграл единогласным решением судей.

Диего Лопес — бразильский боец смешанного стиля, выступающий в полулегком весе. В течение 10 лет выходит в октагон в качестве профессионала, за это время на его счету 21 победа и 5 проигрышей. Предыдущий бой был проведен 18 ноября 2022 года в схватке с Анхелем Родригесом. В этом бою Диего Лопес одержал победу техническим нокаутом.

Где смотреть бой Евлоев – Лопес, во сколько начало прямой трансляции