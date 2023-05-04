В воскресенье 7 мая 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 288, который будет проведен на арене «Prudential Center» в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США. В титульном поединке в октагоне встретятся Алджамейн Стерлинг и Генри Сехудо. Бойцы сразятся за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Алджамейн Стерлинг — американский боец смешанного стиля (легчайший вес). С 2011 года выходит в октагон в качестве профессионального бойца, за это время на его счету 22 победы и 3 поражения. На сегодняшний день спортсмен является действующим чемпионом UFC в легчайшем весе, а также занимает 6 строчку рейтинга независимо от весовой категории. Его предыдущий бой состоялся 22 октября 2022 года против Ти Джея Диллашоу. Этот поединок Алджэмейн Стерлинг выиграл техническим нокаутом.

Генри Сехудо — американский боец смешанных единоборств, выступающий в легчайшем весе. На протяжении 10 лет он является профессиональным бойцом ММА, на данный момент в его активе 16 побед и 2 проигрыша. Ранее спортсмен являлся чемпионом UFC в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях. Его крайний поединок был проведен 9 мая 2020 года в схватке с Домиником Крузом. В этом бою Генри Сехудо одержал победу техническим нокаутом.

Во сколько смотреть бой Стерлинг – Сехудо