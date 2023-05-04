Где смотреть UFC 288 Сехудо — Стерлинг, Мухаммад — Бернс: во сколько прямая трансляция 7 мая
Ночью 7 мая 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 288. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Prudential Center» в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США. В титульном бою состоится поединок в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.
Алджэмейн Стерлинг — американский боец смешанного стиля (легчайший вес). С 2011 года выходит в октагон в качестве профессионального бойца, за это время на его счету 22 победы и 3 поражения. Сейчас Стерлинг является действующим чемпионом UFC в легчайшем весе, а также занимает 6 строчку рейтинга вне зависимости от веса. Предыдущий бой спортсмена состоялся 22 октября 2022 года, его противником был Ти Джей Диллашоу. Этот поединок Алджэмейн Стерлинг выиграл техническим нокаутом.
Генри Сехудо — американский боец смешанных единоборств, выступающий в легчайшем весе. В течение 10 лет является профессиональным бойцом ММА, на сегодняшний день в его активе 16 побед и 2 проигрыша. Ранее он являлся чемпионом UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Его крайний поединок был проведен 9 мая 2020 года против Доминика Круза. В этой схватке Генри Сехудо одержал победу техническим нокаутом.
Где смотреть UFC 288
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- ранние прелимы начнутся в 01:00 по мск
- прелимы в 03:00 по мск
- начало основного карда в 05:00 по мск
Комментарии