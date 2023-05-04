Где смотреть UFC 288 Сехудо — Стерлинг, Мухаммад — Бернс: во сколько прямая трансляция 7 мая

Теги UFC Генри Сехудо Алджамейн Стерлинг UFC 288 Стерлинг - Сехудо Бокс/MMA/UFC

Ночью 7 мая 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 288. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Prudential Center» в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США. В титульном бою состоится поединок в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.

 

Алджэмейн Стерлинг — американский боец смешанного стиля (легчайший вес). С 2011 года выходит в октагон в качестве профессионального бойца, за это время на его счету 22 победы и 3 поражения. Сейчас Стерлинг является действующим чемпионом UFC в легчайшем весе, а также занимает 6 строчку рейтинга вне зависимости от веса. Предыдущий бой спортсмена состоялся 22 октября 2022 года, его противником был Ти Джей Диллашоу. Этот поединок Алджэмейн Стерлинг выиграл техническим нокаутом.

Генри Сехудо — американский боец смешанных единоборств, выступающий в легчайшем весе. В течение 10 лет является профессиональным бойцом ММА, на сегодняшний день в его активе 16 побед и 2 проигрыша. Ранее он являлся чемпионом UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Его крайний поединок был проведен 9 мая 2020 года против Доминика Круза. В этой схватке Генри Сехудо одержал победу техническим нокаутом.

Где смотреть UFC 288

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • ранние прелимы начнутся в 01:00 по мск
  • прелимы в 03:00 по мск
  • начало основного карда в 05:00 по мск

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий