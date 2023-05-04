Ночью 7 мая 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 288. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Prudential Center» в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США. В титульном бою состоится поединок в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.

Алджэмейн Стерлинг — американский боец смешанного стиля (легчайший вес). С 2011 года выходит в октагон в качестве профессионального бойца, за это время на его счету 22 победы и 3 поражения. Сейчас Стерлинг является действующим чемпионом UFC в легчайшем весе, а также занимает 6 строчку рейтинга вне зависимости от веса. Предыдущий бой спортсмена состоялся 22 октября 2022 года, его противником был Ти Джей Диллашоу. Этот поединок Алджэмейн Стерлинг выиграл техническим нокаутом.

Генри Сехудо — американский боец смешанных единоборств, выступающий в легчайшем весе. В течение 10 лет является профессиональным бойцом ММА, на сегодняшний день в его активе 16 побед и 2 проигрыша. Ранее он являлся чемпионом UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Его крайний поединок был проведен 9 мая 2020 года против Доминика Круза. В этой схватке Генри Сехудо одержал победу техническим нокаутом.

Где смотреть UFC 288