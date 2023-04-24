Кард UFC Vegas 72 – кто дерется 29 и 30 апреля, весь список бойцов
В ночь с 29 на 30 апреля пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 72. Бойцовский вечер будет проведен на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. В главном событии сразятся бойцы в легчайшем весе: Сонг Ядонг и Рики Симон.
Кард UFC Vegas 72:
- Сонг Ядонг vs Рики Симон
- Кайо Борральо vs Михал Олексейчук
- Родолфо Виейра vs Коди Брандэйдж
- Маркос Рожерио де Лима vs Валдо Кортес-Акоста
- Джош Куинлан vs Трей Уотерс
- Мартин Будай vs Джейк Коллье
- Коди Дарден vs Чарльс Джонсон
- Стефани Эггер vs Ирина Алексеева
- Брайан Келлехер vs Джурни Ньюсон
- Хайли Кован vs Джейми-Лин Хортс
Где смотреть UFC Vegas 72, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- прелимы начнутся в 23:30 по мск
- начало основного карда в 02:00 по мск
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