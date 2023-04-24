В ночь с 29 на 30 апреля пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 72. Бойцовский вечер будет проведен на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. В главном событии сразятся бойцы в легчайшем весе: Сонг Ядонг и Рики Симон.

Кард UFC Vegas 72:

Сонг Ядонг vs Рики Симон

Кайо Борральо vs Михал Олексейчук

Родолфо Виейра vs Коди Брандэйдж

Маркос Рожерио де Лима vs Валдо Кортес-Акоста

Джош Куинлан vs Трей Уотерс

Мартин Будай vs Джейк Коллье

Коди Дарден vs Чарльс Джонсон

Стефани Эггер vs Ирина Алексеева

Брайан Келлехер vs Джурни Ньюсон

Хайли Кован vs Джейми-Лин Хортс

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