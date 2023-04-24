Кард UFC Vegas 72 – кто дерется 29 и 30 апреля, весь список бойцов

Теги UFC UFC Fight Night UFC on ESPN UFC Apex UFC Vegas Бокс/MMA/UFC

В ночь с 29 на 30 апреля пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 72. Бойцовский вечер будет проведен на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. В главном событии сразятся бойцы в легчайшем весе: Сонг Ядонг и Рики Симон.

Кард UFC Vegas 72:

  • Сонг Ядонг vs Рики Симон
  • Кайо Борральо vs Михал Олексейчук
  • Родолфо Виейра vs Коди Брандэйдж
  • Маркос Рожерио де Лима vs Валдо Кортес-Акоста
  • Джош Куинлан vs Трей Уотерс
  • Мартин Будай vs Джейк Коллье
  • Коди Дарден vs Чарльс Джонсон
  • Стефани Эггер vs Ирина Алексеева
  • Брайан Келлехер vs Джурни Ньюсон
  • Хайли Кован vs Джейми-Лин Хортс

Где смотреть UFC Vegas 72, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • прелимы начнутся в 23:30 по мск
  • начало основного карда в 02:00 по мск

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий