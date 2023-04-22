В субботу 29 апреля пройдет турнир российской лиги по кулачным боям RCC HARD. Бойцовский вечер будет проведен в спортивном комплексе «Уралец» в Екатеринбурге, Россия. В главном событии вечера состоится поединок в среднем весе между Сергеем Калининым и Кристиано Фроличем.

Сергей Калинин — российский боец по кулачным боям, выступающий в среднем весе. С 2021 года дерется в TOP DOG, а на сегодняшний день в его активе 6 побед и 6 поражений. Крайний поединок спортсмена состоялся 16 декабря прошлого года, его противником был Суламбек Шахгириев. В этой схватке Кратос потерпел поражение техническим нокаутом.

Кристиано Фролич — бразильский боец смешанных единоборств (средний вес). Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2012 году, за это время на его счету 11 побед и 6 проигрышей. Его предыдущий бой был проведен 11 февраля этого года против Романа Мухамедшина. Этот бой Кристиано Фролич выиграл техническим нокаутом.

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