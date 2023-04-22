Кард АСА 156 – кто дерется 28 апреля, весь список бойцов
Вечером 28 апреля 2023 года на арене «ЦСКА АРЕНА» в Москве пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 156. В главном событии состоится поединок в полусреднем весе между Анатолием Бойко и Андреем Кошкиным.
Кард АСА 156:
- Анатолий Бойко vs Андрей Кошкин
- Фелипе Фроес vs Андрей Гончаров
- Леван Макашвили vs Венер Галиев
- Юрий Фёдоров vs Карлос Фелипе
- Важа Циптаури vs Александр Подлесный
- Роман Лукашевич vs Артур Смирнов
- Эльмар Гасанов vs Вагнер Прадо
- Бидзина Гавашелишвили vs Мхитар Барсегян
- Айк Гаспарян vs Александр Донцов
- Херберт Батиста vs Владимир Пальченков
- Герман Барсегян vs Мусо Вистокадамов
- Абдул-Карим Бадахши vs Холмурод Нурматов
Где смотреть АСА 156, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
- на официальном сайте промоушена
- начало турнира в 18:00 по мск
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