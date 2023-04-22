Вечером 28 апреля 2023 года на арене «ЦСКА АРЕНА» в Москве пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 156. В главном событии состоится поединок в полусреднем весе между Анатолием Бойко и Андреем Кошкиным.

Кард АСА 156:

Анатолий Бойко vs Андрей Кошкин

Фелипе Фроес vs Андрей Гончаров

Леван Макашвили vs Венер Галиев

Юрий Фёдоров vs Карлос Фелипе

Важа Циптаури vs Александр Подлесный

Роман Лукашевич vs Артур Смирнов

Эльмар Гасанов vs Вагнер Прадо

Бидзина Гавашелишвили vs Мхитар Барсегян

Айк Гаспарян vs Александр Донцов

Херберт Батиста vs Владимир Пальченков

Герман Барсегян vs Мусо Вистокадамов

Абдул-Карим Бадахши vs Холмурод Нурматов

Где смотреть АСА 156, во сколько начало прямой трансляции