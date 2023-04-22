Кард АСА 156 – кто дерется 28 апреля, весь список бойцов

Теги ACA Бокс/MMA/UFC

Вечером 28 апреля 2023 года на арене «ЦСКА АРЕНА» в Москве пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 156. В главном событии состоится поединок в полусреднем весе между Анатолием Бойко и Андреем Кошкиным.

Кард АСА 156:

  • Анатолий Бойко vs Андрей Кошкин
  • Фелипе Фроес vs Андрей Гончаров
  • Леван Макашвили vs Венер Галиев
  • Юрий Фёдоров vs Карлос Фелипе
  • Важа Циптаури vs Александр Подлесный
  • Роман Лукашевич vs Артур Смирнов
  • Эльмар Гасанов vs Вагнер Прадо
  • Бидзина Гавашелишвили vs Мхитар Барсегян
  • Айк Гаспарян vs Александр Донцов
  • Херберт Батиста vs Владимир Пальченков
  • Герман Барсегян vs Мусо Вистокадамов
  • Абдул-Карим Бадахши vs Холмурод Нурматов

Где смотреть АСА 156, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
  • на официальном сайте промоушена
  • начало турнира в 18:00 по мск

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