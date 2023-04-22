Вечером 28 апреля 2023 года на арене «ЦСКА АРЕНА» в Москве пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 156. В главном событии в октагоне встретятся полусредневесы Анатолий Бойко и Андрей Кошкин.

Анатолий Бойко — российский боец смешанных единоборств, выступающий в полусреднем весе. Его карьера профессионального бойца началась в 2016 году, за это время на его счету 11 побед и всего 1 проигрыш. На сегодняшний день спортсмен занимает 8 строчку рейтинга АСА в полусредней весовой категории. Его крайняя схватка состоялась 16 декабря прошлого года против Русимара Пальяреса. Этот бой Анатолий Бойко выиграл нокаутом

Андрей Кошкин — российский боец смешанного стиля (полусредний вес). С 2009 года выходит в октагон в качестве профессионального бойца, а на данный момент в его активе 22 победы и 9 поражений. Он находится на 4 строчке рейтинга в полусреднем весе. Предыдущий бой спортсмена был проведен 23 декабря 2022 года, его противником был Артём Резников. В этом поединке Андрей Кошкин потерпел поражение техническим нокаутом.

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