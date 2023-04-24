Тяжеловес Bellator рассказал, что попал в ДТП перед боем: «Две недели моя шея была сильно свернута»
Тимоти Джонсон рассказал, что попал в аварию за несколько недель до боя на Bellator 294.
21 апреля Джонсон подрался с Саидом Совмой, победив единогласным решением судей.
«Я начал лагерь с ДТП, в котором я не понимаю как выжил. Я опубликую в соцсетях фотографии, которые покажут всю цепочку событий этого кэмпа.
Все должны убедиться, что пристегнуты ремнями безопасности. Я идиот и не был пристегнут, сняв его за мгновение до аварии.
Я въехал в кого-то сзади на скорости около 110 км в час, и я понятия не имею, как я вообще очнулся и остался жив.
Вот так я начал свой тренировочный лагерь. Моя шея была сильно вывернута в течение пары недель», – сказал тяжеловес Bellator Тимоти Джонсон.
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