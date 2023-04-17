Где смотреть бой Джервонта Дэвис — Райан Гарсия: когда, во сколько прямая трансляция 23 апреля по Мск

Теги бокс Джервонта Дэвис Райан Гарсия Бокс/MMA/UFC

Ночью 23 апреля на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет поединок в легком весе между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией. Бойцы сразятся за титул чемпиона по версии WBA Regular.

Джервонта Дэвис — американский боксер (легкий вес). В течение 10 лет он выходит на ринг в качестве профессионального боксера, за это время на его счету 28 побед и ни единого поражения. На данный момент спортсмен является действующим чемпионом по версии WBA Regular. Его крайняя схватка состоялась 7 января этого года против Хектора Луиса Гарсии. В этом поединке Джервонта Дэвис одержал победу отказом противника от продолжения боя.

Райан Гарсия — американский боксер, выступающий в легком весе. свою профессиональную карьеру боксера он начал в 2016 году, а на сегодняшний день в его активе 23 победы и ни одного проигрыша. Предыдущий бой спортсмена был проведен 16 июля прошлого года, его противником был Хавьер Фортуна. В этом поединке Райан Гарсия одержал победу нокаутом.

Где смотреть бой Дэвис – Гарсия, во сколько начало прямой трансляции

  • в России официально не покажут турнир
  • прямая трансляция будет доступна на DAZN
  • начало в 03:00 по мск

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