В ночь с 22 на 23 апреля пройдет турнир по смешанным единоборств UFC Fight Night 222. Бойцовский вечер будет проведен на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. В главном событии в октагоне встретятся тяжеловесы Сергей Павлович и Кёртис Блэйдс.

Сергей Павлович — российский боец смешанного стиля (тяжелый вес). Свою профессиональную карьеру бойца он начал в 2014 году, на данный момент в его активе 17 побед и всего 1 поражение. Ранее спортсмен являлся чемпионом по версии Fight Nights Global, а сейчас занимает 3 строчку рейтинга UFC в тяжелом весе. Его предыдущий бой состоялся 3 декабря прошлого года против Тая Туивасы. Этот поединок Сергей Павлович выиграл нокаутом.

Кёртис Блэйдс — американский боец смешанных единоборств, выступающий в тяжелом весе. На протяжении 8 лет выходит в октагон в качестве профессионального ММА бойца. Сейчас в активе спортсмена 17 побед и 3 проигрыша, а один из его боев не был засчитан. Крайняя схватка была проведена 23 июля 2022 года, его противником был Том Аспиналл. Эту схватку Кёртис Блэйдс выиграл техническим нокаутом.

Где смотреть бой Павлович – Блэйдс