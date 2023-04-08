Кард UFC Fight Night 222 – кто дерется 22, 23 апреля, весь список бойцов
В ночь с 22 на 23 апреля пройдет турнир по смешанным единоборств UFC Fight Night 222. Бойцовский вечер будет проведен на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. В главном событии состоится схватка в тяжелом весе между Сергеем Павловичем и Кёртисом Блэйдсом.
Кард UFC Fight Night 222:
- Сергей Павлович vs Кёртис Блэйдс
- Сонг Ядонг vs Рики Симон
- Брэд Таварес vs Бруно Силва
- Бобби Грин vs Джаред Гордон
- Ясмин Лусиндо vs Броган Уолкер
- Джеремайя Уэллс vs Мэттью Семелсбергер
- Рик Гленн vs Кристос Гиагос
- Рани Яя vs Монтел Джексон
- Кэрол Роса vs Норма Дюмонт Виана
- Мухаммед Усман vs Джуниор Тафа
- Фрэнсис Маршалл vs Уилльям Гомис
- Присцилла Качоэйра vs Карине Силва
- Брэди Хайстэнд vs Данаа Батгерел
Где смотреть UFC Fight Night 222, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- прелимы начнутся в 23:00 по мск
начало основного карда в 02:00 по мск
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