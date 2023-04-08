Кард UFC Fight Night 222 – кто дерется 22, 23 апреля, весь список бойцов

Теги UFC Сергей Павлович UFC Fight Night UFC Apex UFC Vegas Павлович - Блейдс Бокс/MMA/UFC

В ночь с 22 на 23 апреля пройдет турнир по смешанным единоборств UFC Fight Night 222. Бойцовский вечер будет проведен на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. В главном событии состоится схватка в тяжелом весе между Сергеем Павловичем и Кёртисом Блэйдсом.

Кард UFC Fight Night 222:

  • Сергей Павлович vs Кёртис Блэйдс
  • Сонг Ядонг vs Рики Симон
  • Брэд Таварес vs Бруно Силва
  • Бобби Грин vs Джаред Гордон
  • Ясмин Лусиндо vs Броган Уолкер
  • Джеремайя Уэллс vs Мэттью Семелсбергер
  • Рик Гленн vs Кристос Гиагос
  • Рани Яя vs Монтел Джексон
  • Кэрол Роса vs Норма Дюмонт Виана
  • Мухаммед Усман vs Джуниор Тафа
  • Фрэнсис Маршалл vs Уилльям Гомис
  • Присцилла Качоэйра vs Карине Силва
  • Брэди Хайстэнд vs Данаа Батгерел

Где смотреть UFC Fight Night 222, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • прелимы начнутся в 23:00 по мск

начало основного карда в 02:00 по мск

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