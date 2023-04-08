В ночь с 22 на 23 апреля пройдет турнир по смешанным единоборств UFC Fight Night 222. Бойцовский вечер будет проведен на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. В главном событии состоится схватка в тяжелом весе между Сергеем Павловичем и Кёртисом Блэйдсом.

Кард UFC Fight Night 222:

Сергей Павлович vs Кёртис Блэйдс

Сонг Ядонг vs Рики Симон

Брэд Таварес vs Бруно Силва

Бобби Грин vs Джаред Гордон

Ясмин Лусиндо vs Броган Уолкер

Джеремайя Уэллс vs Мэттью Семелсбергер

Рик Гленн vs Кристос Гиагос

Рани Яя vs Монтел Джексон

Кэрол Роса vs Норма Дюмонт Виана

Мухаммед Усман vs Джуниор Тафа

Фрэнсис Маршалл vs Уилльям Гомис

Присцилла Качоэйра vs Карине Силва

Брэди Хайстэнд vs Данаа Батгерел

Где смотреть UFC Fight Night 222, во сколько начало прямой трансляции

трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)

на телеканале Матч Боец!

UFC Fight Pass (весь турнир)

прелимы начнутся в 23:00 по мск

начало основного карда в 02:00 по мск