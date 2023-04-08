В воскресенье 23 апреля пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 295. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Neal S. Blaisdell Center» в Гонолулу, Гавайи, США. В главном событии состоится схватка в наилегчайшем весе между Рауфоном Стотсом и Патриком Миксом. Бойцы сразятся за титул чемпиона Bellator.

Кард Bellator 295:

Рауфон Стотс vs Патрик Микс

Илима-Лей Макфарлэйн vs Кана Ватанабэ

Рэй Борг vs Кёдзи Хоригучи

Аарон Пико vs Отто Родригес

Каи Камака vs Адли Эдвардс

Янси Медейрос vs Чарли Лири

Дэвион Франклин vs Касим Арас

Бобби Кинг vs Аэлон Круз

Кеони Диггс vs Вебер Алмейда

Сумико Инаба vs Вита Артега

Мадс Бернелл vs Джастин Гонсалес

Илара Джоанн vs Бруна Эллен

Алексей Шуркевич vs Масаюки Кикуири

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