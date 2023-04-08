Кард Bellator 295 – кто дерется 23 апреля, весь список бойцов
В воскресенье 23 апреля пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 295. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Neal S. Blaisdell Center» в Гонолулу, Гавайи, США. В главном событии состоится схватка в наилегчайшем весе между Рауфоном Стотсом и Патриком Миксом. Бойцы сразятся за титул чемпиона Bellator.
Кард Bellator 295:
- Рауфон Стотс vs Патрик Микс
- Илима-Лей Макфарлэйн vs Кана Ватанабэ
- Рэй Борг vs Кёдзи Хоригучи
- Аарон Пико vs Отто Родригес
- Каи Камака vs Адли Эдвардс
- Янси Медейрос vs Чарли Лири
- Дэвион Франклин vs Касим Арас
- Бобби Кинг vs Аэлон Круз
- Кеони Диггс vs Вебер Алмейда
- Сумико Инаба vs Вита Артега
- Мадс Бернелл vs Джастин Гонсалес
- Илара Джоанн vs Бруна Эллен
- Алексей Шуркевич vs Масаюки Кикуири
Где смотреть Bellator 295, во сколько начало прямой трансляции
- прямая трансляция будет доступна на сервисе Showtime
- в России официально не покажут турнир
- начало турнира в 02:00 по мск
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