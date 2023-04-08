Кард Bellator 295 – кто дерется 23 апреля, весь список бойцов

Теги Bellator Рэй Борг Аарон Пико Янси Медейрос Bellator 295 Бокс/MMA/UFC

В воскресенье 23 апреля пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 295. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Neal S. Blaisdell Center» в Гонолулу, Гавайи, США. В главном событии состоится схватка в наилегчайшем весе между Рауфоном Стотсом и Патриком Миксом. Бойцы сразятся за титул чемпиона Bellator.

Кард Bellator 295:

  • Рауфон Стотс vs Патрик Микс
  • Илима-Лей Макфарлэйн vs Кана Ватанабэ
  • Рэй Борг vs Кёдзи Хоригучи
  • Аарон Пико vs Отто Родригес
  • Каи Камака vs Адли Эдвардс
  • Янси Медейрос vs Чарли Лири
  • Дэвион Франклин vs Касим Арас
  • Бобби Кинг vs Аэлон Круз
  • Кеони Диггс vs Вебер Алмейда
  • Сумико Инаба vs Вита Артега
  • Мадс Бернелл vs Джастин Гонсалес
  • Илара Джоанн vs Бруна Эллен
  • Алексей Шуркевич vs Масаюки Кикуири

Где смотреть Bellator 295, во сколько начало прямой трансляции

  • прямая трансляция будет доступна на сервисе Showtime
  • в России официально не покажут турнир
  • начало турнира в 02:00 по мск

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