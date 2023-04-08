В воскресенье 16 апреля 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. Бойцовский вечер будет проведен на арене «T-Mobile Center» в Канзас-Сити, штат Канзас, США. В главном поединке состоится схватка в полулегком весе между Максом Холлоуэем и Арнольдом Алленом.

Макс Холлоуэй — американский боец смешанного стиля (полулегкий вес). В течение 12 лет он является профессиональным бойцом ММА, за это время на его счету 23 победы и 7 проигрышей. Ранее спортсмен являлся чемпионом UFC, а сейчас занимает 2 строчку рейтинга в полулегком весе и 15 строчку вне зависимости от веса. Его крайняя схватка состоялась 2 июля 2022 года против Александра Волкановски. В этом поединке Макс Холлоуэй потерпел поражение единогласным решением судей.

Арнольд Аллен — британский боец смешанных единоборств, выступающий в полулегком весе. Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2012 году, а на сегодняшний день в его активе 19 побед и всего 1 поражение. Сейчас боец находится на 4 строчке официального рейтинга в полулегкой весовой категории. Предыдущий бой был проведен 29 октября прошлого года, его противником был Келвин Кэттер. В этой схватке Арнольд Аллен выиграл техническим нокаутом.

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