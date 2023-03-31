Кард АСА 155 – кто дерется 8 апреля, весь список бойцов
Вечером 8 апреля 2023 года в Минске, Беларусь пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 155. В главном событии состоится схватка в легчайшем весе между Махарбеком Каргиновым и Джосиелем Силвой.
Кард АСА 155
- Махарбек Каргинов vs Джосиел Силва
- Никола Дипчиков vs Михаил Долгов
- Артём Дамковский vs Жакшилык Мирзабеков
- Дави Рамос vs Аурел Пиртеа
- Кристиан Бринзан vs Руслан Колодко
- Владислав Мишкевич vs Витезслав Райнох
- Виктор Макаренко vs Бекболот Абдылда
- Айк Казарян vs Фахриддин Жуманазаров
- Денис Магер vs Йован Зделар
- Степан Горшечников vs Горан Рельич
- Валерий Грицутин vs Александр Ковалев
- Александр Прайя vs Вартан Асатрян
Где смотреть АСА 155, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
- на официальном сайте промоушена
- начало турнира в 18:00 по мск
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