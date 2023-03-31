Вечером 8 апреля 2023 года в Минске, Беларусь пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 155. В главном событии состоится схватка в легчайшем весе между Махарбеком Каргиновым и Джосиелем Силвой.

Кард АСА 155

Махарбек Каргинов vs Джосиел Силва

Никола Дипчиков vs Михаил Долгов

Артём Дамковский vs Жакшилык Мирзабеков

Дави Рамос vs Аурел Пиртеа

Кристиан Бринзан vs Руслан Колодко

Владислав Мишкевич vs Витезслав Райнох

Виктор Макаренко vs Бекболот Абдылда

Айк Казарян vs Фахриддин Жуманазаров

Денис Магер vs Йован Зделар

Степан Горшечников vs Горан Рельич

Валерий Грицутин vs Александр Ковалев

Александр Прайя vs Вартан Асатрян

Где смотреть АСА 155, во сколько начало прямой трансляции