Кард АСА 155 – кто дерется 8 апреля, весь список бойцов

Теги MMA ACA Бокс/MMA/UFC

Вечером 8 апреля 2023 года в Минске, Беларусь пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 155. В главном событии состоится схватка в легчайшем весе между Махарбеком Каргиновым и Джосиелем Силвой.

Кард АСА 155

  • Махарбек Каргинов vs Джосиел Силва
  • Никола Дипчиков vs Михаил Долгов
  • Артём Дамковский vs Жакшилык Мирзабеков
  • Дави Рамос vs Аурел Пиртеа
  • Кристиан Бринзан vs Руслан Колодко
  • Владислав Мишкевич vs Витезслав Райнох
  • Виктор Макаренко vs Бекболот Абдылда
  • Айк Казарян vs Фахриддин Жуманазаров
  • Денис Магер vs Йован Зделар
  • Степан Горшечников vs Горан Рельич
  • Валерий Грицутин vs Александр Ковалев
  • Александр Прайя vs Вартан Асатрян

Где смотреть АСА 155, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
  • на официальном сайте промоушена
  • начало турнира в 18:00 по мск

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