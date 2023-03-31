Вечером 8 апреля 2023 года в Минске, Беларусь пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 155. В главном событии состоится схватка в легчайшем весе между Махарбеком Каргиновым и Джосиелем Силвой.

Махарбек Каргинов — российский боец смешанного стиля, выступающий в легчайшем весе. Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2013 году, на сегодняшний день в его активе 16 побед и 3 поражения. Сейчас спортсмен занимает 5 строчку рейтинга АСА в легчайшей весовой категории. Предыдущий поединок был проведен 4 октября прошлого года, его противником был Даниэль Де Альмейда. В этой схватке Махарбек Каргинов одержал победу единогласным решением судей.

Джосиель Силва — британский боец смешанных единоборств (легчайший вес). С 2010 года выходит в октагон в качестве профессионального бойца, за это время на его счету 18 побед и 5 проигрышей. На данный момент он находится на 8 строчке рейтинга в легчайшем весе. Крайняя схватка спортсмена состоялась 16 декабря 2022 года против Ислама Мешева. Этот бой Джосиель Силва выиграл техническим нокаутом.

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