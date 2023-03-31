В воскресенье, ночью 9 апреля пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 287. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Miami-Dade Arena» в Майами, США. В одном из боев основного карда состоится схватка в легчайшем весе между Раулем Росасом и Кристианом Родригезом.

Рауль Росас мл. — американский боец смешанных единоборств (легчайший вес). Свою карьеру профессионального бойца он начал в 2021 году, сейчас на счету спортсмена 7 побед и ни единого поражения. Его крайняя схватка состоялась 10 декабря прошлого года против Джея Перрина. В этом бою Рауль Росас одержал победу сабмишном.

Кристиан Родригез — американский боец смешанного стиля, выступающий в легчайшем весе. В течение 3 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца ММА, за это время в его активе 8 побед и всего 1 проигрыш. Предыдущий бой спортсмена был проведен 29 октября 2022 года, его противником был Джошуа Уимс. Этот поединок Кристиан Родригез выиграл сабмишном.

Где смотреть бой Росас – Родригез, во сколько начало прямой трансляции