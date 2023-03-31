Где смотреть бой Рауль Росас мл — Родригез на UFC 287: во сколько время начала прямой трансляции 9 апреля

Теги UFC UFC 287 Рауль Росас-младший Бокс/MMA/UFC

В воскресенье, ночью 9 апреля пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 287. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Miami-Dade Arena» в Майами, США. В одном из боев основного карда состоится схватка в легчайшем весе между Раулем Росасом и Кристианом Родригезом.

Рауль Росас мл. — американский боец смешанных единоборств (легчайший вес). Свою карьеру профессионального бойца он начал в 2021 году, сейчас на счету спортсмена 7 побед и ни единого поражения. Его крайняя схватка состоялась 10 декабря прошлого года против Джея Перрина. В этом бою Рауль Росас одержал победу сабмишном.

Кристиан Родригез — американский боец смешанного стиля, выступающий в легчайшем весе. В течение 3 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца ММА, за это время в его активе 8 побед и всего 1 проигрыш. Предыдущий бой спортсмена был проведен 29 октября 2022 года, его противником был Джошуа Уимс. Этот поединок Кристиан Родригез выиграл сабмишном.

Где смотреть бой Росас – Родригез, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • ранние прелимы начнутся в 01:00 по мск
  • прелимы в 03:30 по мск
  • начало основного карда в 05:00 по мск

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