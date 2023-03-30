9 апреля в Майами состоится турнир UFC 287, где в со-главном событии пройдет поединок между Хорхе Масвидалем и Гиолбертом Бернсом.

Коэффициенты Масвидаль — Бернс

Бернс — 1.24

Масвидаль — 4.98

Бернс в последний раз выходил в октагон против Нила Мэгни в январе этого года в рамках турнира UFC 283. Этот бой, который был остановлен в первом раунде, завершился в пользу Гилберта удушающим приемом. В его активе 21 победа и пять поражений.

Масвидаль последний поединок провел против Колби Ковингтона в марте 2022 года в рамках турнира UFC 272. В этом противостоянии Хорхе потерпел поражение единогласным решением судей. На его счету 35 побед и 16 поражений.

Обладатель титула BMF возвращается, однако в него совсем не верят букмекеры. Оно и понятно — Хорхе 38 лет, идет на серии из трех поражений, тем более, если смотреть глубже, он никогда не был стабильным топом. Бернс – напротив: стабильный и заслуженный топ-5 боец, который с каждым боем только набирает. В отличии от Масвидаля, Гилберт имеет тот самый ультимативный план «Б» в виде борьбы и грепплинга. Но, скорее всего, этот бой будет проходить в стойке. Если раньше можно было сказать, что Хорхе — боец, который не проигрывает досрочно, то когда ему уже 38, трудно на это ставить.

Однако и списывать со счетов его рано. Он является примером бойцов-долгожителей, который могут раскрыться и в 40, как однажды показал это Хендо. Хорхе — боец до мозга костей, выросший на уличный боях, а такие парни просто так не ломаются. Но с его соперником тоже стоит считаться. Бернс не любит доводить бои до решения, и не боится рубок. Хорхе как раз это и нужно, но, опять же, 38… Здесь трудно выделить определенного фаворита, но можно поставить на то, что эти ребята определенно голодны до досрочных побед.

Прогноз на бой Масвидаль — Бернс: поединок не дойдет до судейского решения.