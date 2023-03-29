Ночью 9 апреля на арене «Miami-Dade Arena» в Майами, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 287. В титульном поединке состоится схватка между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей за титул чемпиона UFC в среднем весе.

Алекс Перейра — бразильский боец смешанного стиля (средний вес). На протяжении 7 лет является профессиональным бойцом ММА, за это время на его счету 7 побед и всего 1 поражение. Сейчас Перейра является действующим чемпионом UFC в среднем весе, а также занимает 6 строчку рейтинга независимо от весовой категории. Крайняя схватка спортсмена состоялась 12 ноября прошлого года, его противником был Исраэль Адесанья. Этот поединок Алекс Перейра выиграл техническим нокаутом.

Исраэль Адесанья — новозеландский боец смешанных единоборств, кикбоксер (средний вес). Свою профессиональную карьеру бойца он начал в 2011 году, а на сегодняшний день в активе спортсмена 23 победы и 2 проигрыша. Ранее боец являлся чемпионом UFC в среднем весе, а сейчас находится на 1 строчке рейтинга в средней весовой категории и на 5 строчке вне зависимости от веса. Его крайний поединок был проведен 12 ноября 2022 года против Алекса Перейры. В этой схватке Исраэль Адесанья потерпел поражение техническим нокаутом.

Во сколько смотреть бой Перейра – Адесанья 2