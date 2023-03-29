Кард UFC Fight Night 222 Холлоуэй – Аллен, кто дерется 16 апреля, весь список бойцов
В воскресенье 16 апреля 2023 года на арене «T-Mobile Center» в Канзас-Сити, штат Канзас, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 222. В главном событии состоится схватка в полулегком весе между Максом Холлоуэем и Арнольдом Алленом.
Кард UFC Fight Night 222
- Макс Холлоуэй vs Арнольд Аллен
- Эдсон Барбоза vs Билли Куарантилло
- Дастин Джейкоби vs Азамат Мурзаканов
- Таннер Босер vs Ион Куцелаба
- Педро Муньос vs Крис Гутиеррез
- Клэй Гуида vs Рафа Гарсия
- Билл Алджео vs Тиджей Браун
- Брэндон Ройвал vs Матеус Николау
- Зак Каммингс vs Эд Херман
- Джиллиан Робертсон vs Пиера Родригез
- Ландо Ванната vs Дэниел Зеллхубер
- Бруна Брасил vs Денисе Гомес
- Аарон Филлипс vs Гастон Боланос
- Джозелин Эдвардс vs Люси Пудилова
Где смотреть UFC Fight Night. во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- прелимы в 00:30 по мск
- начало основного карда в 03:30 по мск
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