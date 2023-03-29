Кард UFC Fight Night 222 Холлоуэй – Аллен, кто дерется 16 апреля, весь список бойцов

Теги UFC Эдсон Барбоза Макс Холлоуэй UFC Fight Night UFC on ESPN Арнольд Аллен Бокс/MMA/UFC

В воскресенье 16 апреля 2023 года на арене «T-Mobile Center» в Канзас-Сити, штат Канзас, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 222. В главном событии состоится схватка в полулегком весе между Максом Холлоуэем и Арнольдом Алленом.

Кард UFC Fight Night 222

  • Макс Холлоуэй vs Арнольд Аллен
  • Эдсон Барбоза vs Билли Куарантилло
  • Дастин Джейкоби vs Азамат Мурзаканов
  • Таннер Босер vs Ион Куцелаба
  • Педро Муньос vs Крис Гутиеррез
  • Клэй Гуида vs Рафа Гарсия
  • Билл Алджео vs Тиджей Браун
  • Брэндон Ройвал vs Матеус Николау
  • Зак Каммингс vs Эд Херман
  • Джиллиан Робертсон vs Пиера Родригез
  • Ландо Ванната vs Дэниел Зеллхубер
  • Бруна Брасил vs Денисе Гомес
  • Аарон Филлипс vs Гастон Боланос
  • Джозелин Эдвардс vs Люси Пудилова

Где смотреть UFC Fight Night. во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • прелимы в 00:30 по мск
  • начало основного карда в 03:30 по мск

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