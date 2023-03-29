В воскресенье 16 апреля 2023 года на арене «T-Mobile Center» в Канзас-Сити, штат Канзас, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 222. В главном событии состоится схватка в полулегком весе между Максом Холлоуэем и Арнольдом Алленом.

Кард UFC Fight Night 222

Макс Холлоуэй vs Арнольд Аллен

Эдсон Барбоза vs Билли Куарантилло

Дастин Джейкоби vs Азамат Мурзаканов

Таннер Босер vs Ион Куцелаба

Педро Муньос vs Крис Гутиеррез

Клэй Гуида vs Рафа Гарсия

Билл Алджео vs Тиджей Браун

Брэндон Ройвал vs Матеус Николау

Зак Каммингс vs Эд Херман

Джиллиан Робертсон vs Пиера Родригез

Ландо Ванната vs Дэниел Зеллхубер

Бруна Брасил vs Денисе Гомес

Аарон Филлипс vs Гастон Боланос

Джозелин Эдвардс vs Люси Пудилова

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