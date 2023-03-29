В воскресенье 9 апреля 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 287. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Miami-Dade Arena» в Майами, США. В со-главном событии состоится бой в полусреднем весе между Гилбертом Бёрнсом и Хорхе Масвидалем.

Гилберт Бёрнс — бразильский боец смешанных единоборств (полусредний вес). С 2012 года является профессиональным бойцом ММА, на сегодняшний день в его активе 21 победа и 5 поражений. Сейчас спортсмен занимает 5 строчку рейтинга UFC в полусреднем весе. Крайняя схватка бойца состоялась 21 января этого года против Нила Магни. В этом поединке Гилберт Бёрнс одержал победу болевым приемом.

Хорхе Масвидаль — американский боец смешанного стиля, выступающий в полусреднем весе. В течение 19 лет спортсмен выходит в октагон в качестве профессионального бойца, за это время на его счету 35 побед и 16 проигрышей. На данный момент он находится на 11 строчке официального рейтинга в полусредней весовой категории. Предыдущий бой был проведен 5 марта 2022 года, его противником был Колби Ковингтон. В этой схватке Хорхе Масвидаль потерпел поражение единогласным решением судей.

Во сколько смотреть бой Бёрнс – Масвидал