В воскресенье, ночью 9 апреля пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 287. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Miami-Dade Arena» в Майами, США. В титульном поединке Алекс Перейра сразится против Исраэля Адесаньи за звание чемпиона в среднем весе.

Как смотреть UFC 287 Перейра – Адесанья 2

трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)

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UFC Fight Pass (весь турнир)

ранние прелимы начнутся в 01:00 по мск

прелимы в 03:30 по мск

начало основного карда в 05:00 по мск

Кард UFC 287: