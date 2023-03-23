Кард турнира Джошуа – Франклин, кто дерется 1 апреля, весь список боксеров

Теги Энтони Джошуа бокс Джермейн Франклин Бокс/MMA/UFC

В вечер субботы 1 апреля 2023 года на стадионе «O2 Arena» в Лондоне, (Великобритания) пройдет боксерский поединок в тяжелом весе между Энтони Джошуа и Джермейном Франклином.

Кард Джошуа – Франклин

  • Энтони Джошуа vs Джермейн Франклин
  • Фабио Уордли vs Майкл Полите Коффи
  • Маттео Синьяни vs Феликс Кэш
  • Остин Уильямс vs Ривер Уилсон-Бент
  • Кэмпбелл Хаттон vs Луи Филдинг
  • Джон Хеджес vs Даниэль Боциански
  • Джордан Флинн vs Кейн Баркер
  • Юрген Ульдедай vs Бенуа Хубер
  • Зияд Алмааюф vs Георгий Величков
  • Питер Кадиру vs Ален Лориоль

Где смотреть бой Джошуа – Франклин, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на платформе DAZN
  • в России официально не покажут турнир
  • начало в 21:00 по мск

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