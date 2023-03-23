В вечер субботы 1 апреля 2023 года на стадионе «O2 Arena» в Лондоне, (Великобритания) пройдет боксерский поединок в тяжелом весе между Энтони Джошуа и Джермейном Франклином.

Кард Джошуа – Франклин

Энтони Джошуа vs Джермейн Франклин

Фабио Уордли vs Майкл Полите Коффи

Маттео Синьяни vs Феликс Кэш

Остин Уильямс vs Ривер Уилсон-Бент

Кэмпбелл Хаттон vs Луи Филдинг

Джон Хеджес vs Даниэль Боциански

Джордан Флинн vs Кейн Баркер

Юрген Ульдедай vs Бенуа Хубер

Зияд Алмааюф vs Георгий Величков

Питер Кадиру vs Ален Лориоль

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