Кард турнира Джошуа – Франклин, кто дерется 1 апреля, весь список боксеров
В вечер субботы 1 апреля 2023 года на стадионе «O2 Arena» в Лондоне, (Великобритания) пройдет боксерский поединок в тяжелом весе между Энтони Джошуа и Джермейном Франклином.
Кард Джошуа – Франклин
- Энтони Джошуа vs Джермейн Франклин
- Фабио Уордли vs Майкл Полите Коффи
- Маттео Синьяни vs Феликс Кэш
- Остин Уильямс vs Ривер Уилсон-Бент
- Кэмпбелл Хаттон vs Луи Филдинг
- Джон Хеджес vs Даниэль Боциански
- Джордан Флинн vs Кейн Баркер
- Юрген Ульдедай vs Бенуа Хубер
- Зияд Алмааюф vs Георгий Величков
- Питер Кадиру vs Ален Лориоль
Где смотреть бой Джошуа – Франклин, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на платформе DAZN
- в России официально не покажут турнир
- начало в 21:00 по мск
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