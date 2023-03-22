Вечером 31 марта 2023 года на волейбольной арене «Динамо» в Москве, Россия в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в главном событии состоится поединок в тяжелом весе между Вячеславом Дациком и Кевином Джонсоном.

Кард Бойцовский клуб РЕН ТВ

Вячеслав Дацик vs Кевин Джонсон

Павел Шульский vs Данило Сузарт

Артем Сусленков vs Эбенезер Теттех

Николай Данилов vs Евгений Орлов

Где смотреть Бойцовский клуб РЕН ТВ 31 марта, во сколько начало прямой трансляции