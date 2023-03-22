Кард Бойцовский клуб РЕН ТВ Дацик – Джонсон, кто дерется 31 марта, весь список бойцов

Теги Вячеслав Дацик бокс Павел Шульский Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Вечером 31 марта 2023 года на волейбольной арене «Динамо» в Москве, Россия в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в главном событии состоится поединок в тяжелом весе между Вячеславом Дациком и Кевином Джонсоном.

Кард Бойцовский клуб РЕН ТВ

Где смотреть Бойцовский клуб РЕН ТВ 31 марта, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале РЕН ТВ
  • начало в 19:00 по мск

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