В субботу 25 марта 2023 года на арене «Singapore Indoor Stadium» в Сингапуре, Сингапур пройдет турнир ONE on Prime Video 8. В главном событии вечера состоится поединок в наилегчайшем весе между Суперлеком Киатмукао и Дэниэлом Уильямсом.

Суперлек Киатмукао — тайский боец смешанных единоборств (наилегчайший вес). С 2010 года является профессиональным бойцом, за всю карьеру на его счету 131 победа, 29 поражений и 4 ничьи. Крайняя схватка спортсмена состоялась 14 января этого года против Даниэля Пуэртаса. В этом поединке Суперлек одержал победу единогласным решением судей.

Дэниэл Уильямс — австралийский боец смешанного стиля, выступающий в наилегчайшем весе. С 2015 года дерется в качестве профессионала, а на сегодняшний день в его активе 6 побед и 5 проигрышей. Предыдущий бой был проведен 21 октября прошлого года, его противником был Джереми Миадо. В этой схватке Дэниэл Уильямс потерпел поражение техническим нокаутом.

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