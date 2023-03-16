В субботу 25 марта 2023 пройдет турнир российской лиги Ural Fighting Championship 2. Бойцовский вечер будет проведен на арене СКК «Дворец спорта» в Самаре, Россия. В главном событии состоится схватка в тяжелом весе по правилам кикбоксинга между Вячеславом Дациком и Джеронимо Дос Сантосом.

Кард Ural FC 2

Вячеслав Дацик vs Джеронимо Дос Сантос

Даурен Ермеков vs Гамзат Хирамагомедов

Ариэль Мачадо vs Валерий Бизяев

Алексей Голуб vs Шамиль Абасов

Кодиржон Ганиев vs Рамис Терегулов

Вячеслав Шулепов vs Рим Хазиахметов

Серикбай Ходжабаев vs Никита Подковальников

Георгий Клим vs Александр Дмитренко

Бекжан Уулу Адилет vs Александр Гельвих

Якубджон Курбоназаров vs Владислав Фокин

Мелетис Какубавас vs Артём Швецов

Милана Пагиева vs Татьяна Постарнакова

Денис Сафуанов vs Владимир Шельпяков

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