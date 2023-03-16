Кард Ural FC 2 Дацик — Дос Сантос: кто дерется 25 марта, весь список бойцов
В субботу 25 марта 2023 пройдет турнир российской лиги Ural Fighting Championship 2. Бойцовский вечер будет проведен на арене СКК «Дворец спорта» в Самаре, Россия. В главном событии состоится схватка в тяжелом весе по правилам кикбоксинга между Вячеславом Дациком и Джеронимо Дос Сантосом.
Кард Ural FC 2
- Вячеслав Дацик vs Джеронимо Дос Сантос
- Даурен Ермеков vs Гамзат Хирамагомедов
- Ариэль Мачадо vs Валерий Бизяев
- Алексей Голуб vs Шамиль Абасов
- Кодиржон Ганиев vs Рамис Терегулов
- Вячеслав Шулепов vs Рим Хазиахметов
- Серикбай Ходжабаев vs Никита Подковальников
- Георгий Клим vs Александр Дмитренко
- Бекжан Уулу Адилет vs Александр Гельвих
- Якубджон Курбоназаров vs Владислав Фокин
- Мелетис Какубавас vs Артём Швецов
- Милана Пагиева vs Татьяна Постарнакова
- Денис Сафуанов vs Владимир Шельпяков
Где смотреть Ural FC 2, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на Матч ТВ
- начало турнира в 17:00 по мск
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