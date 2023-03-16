Кард Ural FC 2 Дацик — Дос Сантос: кто дерется 25 марта, весь список бойцов

Теги Вячеслав Дацик Ural FC Бокс/MMA/UFC

В субботу 25 марта 2023 пройдет турнир российской лиги Ural Fighting Championship 2. Бойцовский вечер будет проведен на арене СКК «Дворец спорта» в Самаре, Россия. В главном событии состоится схватка в тяжелом весе по правилам кикбоксинга между Вячеславом Дациком и Джеронимо Дос Сантосом.

Кард Ural FC 2

  • Вячеслав Дацик vs Джеронимо Дос Сантос
  • Даурен Ермеков vs Гамзат Хирамагомедов
  • Ариэль Мачадо vs Валерий Бизяев
  • Алексей Голуб vs Шамиль Абасов
  • Кодиржон Ганиев vs Рамис Терегулов
  • Вячеслав Шулепов vs Рим Хазиахметов
  • Серикбай Ходжабаев vs Никита Подковальников
  • Георгий Клим vs Александр Дмитренко
  • Бекжан Уулу Адилет vs Александр Гельвих
  • Якубджон Курбоназаров vs Владислав Фокин
  • Мелетис Какубавас vs Артём Швецов
  • Милана Пагиева vs Татьяна Постарнакова
  • Денис Сафуанов vs Владимир Шельпяков

Где смотреть Ural FC 2, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на Матч ТВ
  • начало турнира в 17:00 по мск

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