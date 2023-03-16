В вечер субботы 25 марта 2023 пройдет турнир российской лиги Ural Fighting Championship 2, который будет проведен на арене СКК «Дворец спорта» в Самаре, Россия. В главном событии вечера состоится схватка в тяжелом весе по правилам кикбоксинга между Вячеславом Дациком и Джеронимо Дос Сантосом.

Вячеслав Дацик — российский боец смешанных единоборств (тяжелый вес). С 1999 года является профессиональным ММА бойцом, сейчас на его счету 6 побед и 8 проигрышей. Крайний поединок спортсмена состоялся 16 декабря 2022 года, его противником был Павел Шульский. В этой схватке Вячеслав Дацик одержал победу единогласным решением судей.

Джеронимо Дос Сантос — бразильский боец смешанного стиля, выступающий в тяжелом весе. На протяжении 17 лет спортсмен выходит в октагон в качестве профессионала, за это время в его активе 44 победы, 24 поражения и 1 ничья. Предыдущая схватка бойца была проведена 11 февраля этого года против Леонардо Гимараеша. Этот поединок Джеронимо Дос Сантос выиграл единогласным решением судей.

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