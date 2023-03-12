Мокаев — Фильо прогноз, коэффициенты и ставки на бой UFC 286, кто победит 19 марта

Теги UFC Мухаммад Мокаев UFC 286 Прогнозы на бои Бокс/MMA/UFC

19 марта в Лондоне пройдет UFC 286, андеркард которого откроет поединок Мухаммада Мокаева против Джафэла Фильо.

Коэффициенты Мокаев — Фильо

  • Мокаев — 1.10
  • Фильо — 7.75

В этом бою трудно дать здравую аналитику, поскольку соперник Мокаева еще не проводил поединков в UFC, а найти его бои до подписания в лигу — дело непростое. Конечно, есть парочка, но кто там стоит против него — вызывает только вопросы.

Что мы знаем? Мокаев недавно перенес операцию на плечо, что может сказаться на его борьбу — если он не восстановился полностью, однако, судя по тем боям бразильца, что есть в просторах интернета, он сильно уступает Мокаеву по навыкам во всех аспектах. Да и откровенно говоря, UFC заинтересован в Мокаеве и вряд ли сразу даст ему «проверку». Коэффициенты это подтверждают.

Прогноз на бой Мокаев — Фильо: победа Мокаева.

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