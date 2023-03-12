Днем 17 марта 2023 года в Краснодаре, Россия пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 154. В главном событии состоится схватка между Алиханом Вахаевым и Евгением Гончаровым. Бойцы сразятся за титул чемпиона АСА в тяжелом весе.

Алихан Вахаев — российский боец смешанного стиля (тяжелый вес). С 2014 года выходит в октагон в качестве профессионального ММА бойца, а на его счету 12 побед и 2 проигрыша. Сейчас спортсмен является действующим чемпионом АСА в тяжелом весе. Его крайняя схватка состоялась 27 августа прошлого года против Салимгерея Расулова. В этом бою Алихан Вахаев одержал победу единогласным решением судей.

Евгений Гончаров — российский боец смешанных единоборств, выступающий в тяжелом весе. Профессиональная карьера бойца началась в 2012 году, за это время в его активе 18 побед и 3 поражения, а один из боев не был засчитан. Ранее Гончаров являлся чемпионом АСА в тяжелой весовой категории, а на данный момент занимает 2 строчку рейтинга. Предыдущий бой был проведен 23 декабря 2022 года, его противником был Мухумат Вахаев. В этой схватке Евгений Гончаров одержал победу единогласным решением судей.

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