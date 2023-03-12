Кард АСА 154 – кто дерется 17 марта, весь список бойцов
Днем 17 марта 2023 года в Краснодаре, Россия пройдет туринр российской лиги по смешанным единоборствам АСА 154. В главном событии состоится схватка между Алиханом Вахаевым и Евгением Гончаровым. Бойцы сразятся за титул чемпиона АСА в тяжелом весе.
Кард АСА 154:
- Алихан Вахаев vs Евгений Гончаров
- Олег Борисов vs Рустам Керимов
- Мухамед Коков vs Хакран Диас
- Альберт Туменов vs Алтынбек Мамашов
- Алексей Полпудников vs Абдул-Рахман Дудаев
- Кирилл Корнилов vs Салимгерей Расулов
- Франсимар Барросо vs Мухумат Вахаев
- Мурат Гугов vs Леонардо Силва
- Али Багов vs Дауд Шайхаев
- Устармагомед Гаджидаудов vs Лом-Али Нальгиев
- Халид Сатуев vs Байзет Хатхоху
- Замир Арипшев vs Немат Абдрашитов
- Ренато Гомес Габриель vs Якуб Сулейманов
- Чингиз Мансуров vs Астемир Нагоев
Где смотреть АСА 154, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
- на официальном сайте промоушена
- начало турнира в 14:30 по мск
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