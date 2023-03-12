Днем 17 марта 2023 года в Краснодаре, Россия пройдет туринр российской лиги по смешанным единоборствам АСА 154. В главном событии состоится схватка между Алиханом Вахаевым и Евгением Гончаровым. Бойцы сразятся за титул чемпиона АСА в тяжелом весе.

Кард АСА 154:

Алихан Вахаев vs Евгений Гончаров

Олег Борисов vs Рустам Керимов

Мухамед Коков vs Хакран Диас

Альберт Туменов vs Алтынбек Мамашов

Алексей Полпудников vs Абдул-Рахман Дудаев

Кирилл Корнилов vs Салимгерей Расулов

Франсимар Барросо vs Мухумат Вахаев

Мурат Гугов vs Леонардо Силва

Али Багов vs Дауд Шайхаев

Устармагомед Гаджидаудов vs Лом-Али Нальгиев

Халид Сатуев vs Байзет Хатхоху

Замир Арипшев vs Немат Абдрашитов

Ренато Гомес Габриель vs Якуб Сулейманов

Чингиз Мансуров vs Астемир Нагоев

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