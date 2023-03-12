Кард АСА 154 – кто дерется 17 марта, весь список бойцов

Теги MMA ACA Бокс/MMA/UFC

Днем 17 марта 2023 года в Краснодаре, Россия пройдет туринр российской лиги по смешанным единоборствам АСА 154. В главном событии состоится схватка между Алиханом Вахаевым и Евгением Гончаровым. Бойцы сразятся за титул чемпиона АСА в тяжелом весе.

Кард АСА 154:

  • Алихан Вахаев vs Евгений Гончаров
  • Олег Борисов vs Рустам Керимов
  • Мухамед Коков vs Хакран Диас
  • Альберт Туменов vs Алтынбек Мамашов
  • Алексей Полпудников vs Абдул-Рахман Дудаев
  • Кирилл Корнилов vs Салимгерей Расулов
  • Франсимар Барросо vs Мухумат Вахаев
  • Мурат Гугов vs Леонардо Силва
  • Али Багов vs Дауд Шайхаев
  • Устармагомед Гаджидаудов vs Лом-Али Нальгиев
  • Халид Сатуев vs Байзет Хатхоху
  • Замир Арипшев vs Немат Абдрашитов
  • Ренато Гомес Габриель vs Якуб Сулейманов
  • Чингиз Мансуров vs Астемир Нагоев

Где смотреть АСА 154, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
  • на официальном сайте промоушена
  • начало турнира в 14:30 по мск

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