Вечером 14 марта пройдет турнир российской лиги по боям на голых кулаках Hardcore Fighting Championship. В главном событии будет проведен поединок между Святославом Коваленко и Джавидом Рзаевым.

Кард Hardcore FC:

Святослав Коваленко vs Джавид Рзаев

Мухамед Калмыков vs Хамзат Куриев

Умар Магомедов vs Тигран Матевосян

Андрей Мешков vs Владислав Ковалёв

Мустафа Шарифов vs Ислам Думанов

Захар Амои vs Шодруз Давлатов

Андрей Абьян vs Даниил Минеев

Иса Пилипенко vs Филипп Косырев

Ибрагим Исламов vs Эмиль Бахшиев

Где смотреть Hardcore FC: Коваленко – Рзаев, во сколько начало прямой трансляции