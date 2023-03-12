Кард Hardcore FC Коваленко vs Рзаев – кто дерется 14 марта, весь список бойцов

Теги Кулачные бои Hardcore FC Поп ММА Мухамед Калмыков Святослав Коваленко Мустафа Шарифов Бокс/MMA/UFC

Вечером 14 марта пройдет турнир российской лиги по боям на голых кулаках Hardcore Fighting Championship. В главном событии будет проведен поединок между Святославом Коваленко и Джавидом Рзаевым.

Кард Hardcore FC:

  • Святослав Коваленко vs Джавид Рзаев
  • Мухамед Калмыков vs Хамзат Куриев
  • Умар Магомедов vs Тигран Матевосян
  • Андрей Мешков vs Владислав Ковалёв
  • Мустафа Шарифов vs Ислам Думанов
  • Захар Амои vs Шодруз Давлатов
  • Андрей Абьян vs Даниил Минеев
  • Иса Пилипенко vs Филипп Косырев
  • Ибрагим Исламов vs Эмиль Бахшиев

Где смотреть Hardcore FC: Коваленко – Рзаев, во сколько начало прямой трансляции

  • начало турнира в 15:00 по мск
  • трансляция будет доступна в официальном сообществе Hardcore Fighting Championship Вконтакте

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