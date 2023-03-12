Кард Hardcore FC Коваленко vs Рзаев – кто дерется 14 марта, весь список бойцов
Вечером 14 марта пройдет турнир российской лиги по боям на голых кулаках Hardcore Fighting Championship. В главном событии будет проведен поединок между Святославом Коваленко и Джавидом Рзаевым.
Кард Hardcore FC:
- Святослав Коваленко vs Джавид Рзаев
- Мухамед Калмыков vs Хамзат Куриев
- Умар Магомедов vs Тигран Матевосян
- Андрей Мешков vs Владислав Ковалёв
- Мустафа Шарифов vs Ислам Думанов
- Захар Амои vs Шодруз Давлатов
- Андрей Абьян vs Даниил Минеев
- Иса Пилипенко vs Филипп Косырев
- Ибрагим Исламов vs Эмиль Бахшиев
Где смотреть Hardcore FC: Коваленко – Рзаев, во сколько начало прямой трансляции
- начало турнира в 15:00 по мск
- трансляция будет доступна в официальном сообществе Hardcore Fighting Championship Вконтакте
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