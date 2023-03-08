Ночью 11 марта 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 292, который будет проведен на арене «SAP Center» в Сан-Хосе, штат Калифорния, США. В главном событии вечера состоится схватка между Усманом Нурмагомедовым и Бенсоном Хендерсоном. Бойцы сразятся за титул чемпиона Bellator в легком весе.

Кард Bellator 292:

Усман Нурмагомедов vs Бенсон Хендерсон

Тофик Мусаев vs Александр Шаблий

Валентин Молдавский vs Линтон Васселл

Майкл Пейдж vs Гоити Ямаучи

Энрике Барзола vs Эрик Перес

Джош Хилл vs Касс Белл

Халид Муртазалиев vs Тони Джонсон

Джулиус Энгликас vs Довлетджан Ягшимурадов

Лэйрд Андерсон vs Роджелио Луна

Владимир Гувеа vs Шон Такер

Тео Хэйг vs Адам Уэмслей

Дюпри Стюарт vs Деметри Георгиадес

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