Кард Bellator 292 – кто дерется 11 марта, весь список бойцов

Теги Bellator Бенсон Хендерсон Усман Нурмагомедов Bellator 292 Бокс/MMA/UFC

Ночью 11 марта 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 292, который будет проведен на арене «SAP Center» в Сан-Хосе, штат Калифорния, США. В главном событии вечера состоится схватка между Усманом Нурмагомедовым и Бенсоном Хендерсоном. Бойцы сразятся за титул чемпиона Bellator в легком весе.

Кард Bellator 292:

  • Усман Нурмагомедов vs Бенсон Хендерсон
  • Тофик Мусаев vs Александр Шаблий
  • Валентин Молдавский vs Линтон Васселл
  • Майкл Пейдж vs Гоити Ямаучи
  • Энрике Барзола vs Эрик Перес
  • Джош Хилл vs Касс Белл
  • Халид Муртазалиев vs Тони Джонсон
  • Джулиус Энгликас vs Довлетджан Ягшимурадов
  • Лэйрд Андерсон vs Роджелио Луна
  • Владимир Гувеа vs Шон Такер
  • Тео Хэйг vs Адам Уэмслей
  • Дюпри Стюарт vs Деметри Георгиадес

Где смотреть Bellator 292, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция турнира пройдет на сервисе Showtime
  • в России официально не покажут турнир
  • прелимы начнутся в 02:55 по мск
  • начало основного карда в 06:00 по мск

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