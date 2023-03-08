Кард Bellator 292 – кто дерется 11 марта, весь список бойцов
Ночью 11 марта 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 292, который будет проведен на арене «SAP Center» в Сан-Хосе, штат Калифорния, США. В главном событии вечера состоится схватка между Усманом Нурмагомедовым и Бенсоном Хендерсоном. Бойцы сразятся за титул чемпиона Bellator в легком весе.
Кард Bellator 292:
- Усман Нурмагомедов vs Бенсон Хендерсон
- Тофик Мусаев vs Александр Шаблий
- Валентин Молдавский vs Линтон Васселл
- Майкл Пейдж vs Гоити Ямаучи
- Энрике Барзола vs Эрик Перес
- Джош Хилл vs Касс Белл
- Халид Муртазалиев vs Тони Джонсон
- Джулиус Энгликас vs Довлетджан Ягшимурадов
- Лэйрд Андерсон vs Роджелио Луна
- Владимир Гувеа vs Шон Такер
- Тео Хэйг vs Адам Уэмслей
- Дюпри Стюарт vs Деметри Георгиадес
Где смотреть Bellator 292, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция турнира пройдет на сервисе Showtime
- в России официально не покажут турнир
- прелимы начнутся в 02:55 по мск
- начало основного карда в 06:00 по мск
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