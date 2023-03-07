Прогноз на бой Тим Цзю — Тони Харрисон 12 марта: коэффициенты на второй бой, кто победит в бое за титул WBO

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12 марта в Австралии, городе Сидней, пройдет бой за вакантный и временный титул в среднем весе по версии WBO.  Пояс разыграют между собой топовые претенденты – местный боец Тим Цзю и экс-чемпион из США Тони Харрисон.

Тим Цзю (21 побед, 0 поражений)

  • Страна: Австралия
  • Возраст: 28 лет
  • Рост: 174 см

Тим является обязательным претендентом по линии WBO и должен был подраться с абсолютным чемпионом мира Джермеллом Чарло, но бой не состоялся по причине травмы Чарло. 

У Тима уже есть победы над знаковыми боксерами в своем весе. Это экс-претенденты Деннис Хоган, Такеши Иноуэ и Террелл Гоше. С последним у Цзю был самый сложный поединок на данный момент, в котором и проявился характер молодого спортсмена. 

Тони Харрисон (29 побед, 3 поражения)

  • Страна: США
  • Возраст: 32 года
  • Рост: 185 см

Харрисон какое-то время после активной карьеры и участия в боях был вне  бокса, и после своего возвращения показал крайне не яркий бой с Брайантом Переллой, который закончился ничьей. Боксера многие уже считали не конкурентным, однако он играючи перебоксировал Серхио Гарсию в своем крайнем бое.

К слову именно Харрисон в одном из главных своих поединках в карьере удивил мир отобрал пояс WBC у Чарло, с которым и должен был драться Тим Цзю. Через год боксеры встретились в реванше, где Чарло вернул себе титул досрочно победив в бое. 

Прогноз на бой Цзю – Харрисон

Тони Харрисон предпочитает работать в бое от стиля соперника и не нагнетать ритм поединка. Он использует шолдер-роллы для уклонений и защиты, после чего выдает кроссы и боковые, из-за чего его называют хороших технарем для дивизиона, благодаря перечисленным навыкам и работе на ногах и тайминге.

Тим Цзю крайне эффективен на работе вблизи, где он с самого начала оказывает максимальное давление на соперника. Цзю будет работать спокойно и рационально, т.к. на кону титул и результат будет важнее яркого выступление, тем более соперник бывший чемпион и закаленный в боях с более серьезными соперниками, нежели Тим.

Прогноз: победа Цзю нокаутом в поздних стадиях боя.

Коэффициенты:

  • Победа Цзю — 1.36 
  • Победа Харрисона — 3.10 

 

 

 

 

 

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