12 марта в Австралии, городе Сидней, пройдет бой за вакантный и временный титул в среднем весе по версии WBO. Пояс разыграют между собой топовые претенденты – местный боец Тим Цзю и экс-чемпион из США Тони Харрисон.

Тим Цзю (21 побед, 0 поражений)

Страна: Австралия

Возраст: 28 лет

Рост: 174 см

Тим является обязательным претендентом по линии WBO и должен был подраться с абсолютным чемпионом мира Джермеллом Чарло, но бой не состоялся по причине травмы Чарло.

У Тима уже есть победы над знаковыми боксерами в своем весе. Это экс-претенденты Деннис Хоган, Такеши Иноуэ и Террелл Гоше. С последним у Цзю был самый сложный поединок на данный момент, в котором и проявился характер молодого спортсмена.

Тони Харрисон (29 побед, 3 поражения)

Страна: США

Возраст: 32 года

Рост: 185 см

Харрисон какое-то время после активной карьеры и участия в боях был вне бокса, и после своего возвращения показал крайне не яркий бой с Брайантом Переллой, который закончился ничьей. Боксера многие уже считали не конкурентным, однако он играючи перебоксировал Серхио Гарсию в своем крайнем бое.

К слову именно Харрисон в одном из главных своих поединках в карьере удивил мир отобрал пояс WBC у Чарло, с которым и должен был драться Тим Цзю. Через год боксеры встретились в реванше, где Чарло вернул себе титул досрочно победив в бое.

Прогноз на бой Цзю – Харрисон

Тони Харрисон предпочитает работать в бое от стиля соперника и не нагнетать ритм поединка. Он использует шолдер-роллы для уклонений и защиты, после чего выдает кроссы и боковые, из-за чего его называют хороших технарем для дивизиона, благодаря перечисленным навыкам и работе на ногах и тайминге.

Тим Цзю крайне эффективен на работе вблизи, где он с самого начала оказывает максимальное давление на соперника. Цзю будет работать спокойно и рационально, т.к. на кону титул и результат будет важнее яркого выступление, тем более соперник бывший чемпион и закаленный в боях с более серьезными соперниками, нежели Тим.

Прогноз: победа Цзю нокаутом в поздних стадиях боя.

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