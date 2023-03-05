Во вторник 7 марта 2023 года на арене «ДИВС» в Екатеринбурге, Россия пройдет турнир RCC Boxing. В главном событии вечера состоится схватка в тяжелом весе между Иваном Штырковым и Магомедом Исмаиловым.

Кард RCC Boxing:

Иван Штырков vs Магомед Исмаилов

Заур Абдулаев vs Рикардо Нуньес

Георгий Юновидов vs Арслан Аллаев

Марк Урванов vs Руслан Камилов

Глеб Бакши vs Альфонсо Бланко

Василий Войцеховский vs Дилмурод Сатыбалдиев

Евгений Романов vs Крис Томпсон

Харитон Агрба vs Принц Дломо

Павел Силягин vs Леонард Каррильо

Вадим Туков vs Виктор Мурашкин

Шарабутдин Атаев vs Игорь Вильчицкий

Эльнур Самедов vs Мирзамухаммад Хикматуллаев

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