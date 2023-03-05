Кард RCC Boxing Исмаилов — Штырков: кто дерется 7 марта, весь список бойцов

Теги Иван Штырков Магомед Исмаилов RCC Магомед Исмаилов - Иван Штырков Бокс/MMA/UFC

Во вторник 7 марта 2023 года на арене «ДИВС» в Екатеринбурге, Россия пройдет турнир RCC Boxing. В главном событии вечера состоится схватка в тяжелом весе между Иваном Штырковым и Магомедом Исмаиловым.

Кард RCC Boxing:

  • Иван Штырков vs Магомед Исмаилов
  • Заур Абдулаев vs Рикардо Нуньес
  • Георгий Юновидов vs Арслан Аллаев
  • Марк Урванов vs Руслан Камилов
  • Глеб Бакши vs Альфонсо Бланко
  • Василий Войцеховский vs Дилмурод Сатыбалдиев
  • Евгений Романов vs Крис Томпсон
  • Харитон Агрба vs Принц Дломо
  • Павел Силягин vs Леонард Каррильо
  • Вадим Туков vs Виктор Мурашкин
  • Шарабутдин Атаев vs Игорь Вильчицкий
  • Эльнур Самедов vs Мирзамухаммад Хикматуллаев

Где смотреть RCC Boxing, во сколько начало прямой трансляции

  • начало турнира в 14:00 по мск
  • прямая трансляция будет доступна на канале UDAR
  • платформы WINK
  • Yandex Sport
  • Kinopoisk

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