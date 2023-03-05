Кард RCC Boxing Исмаилов — Штырков: кто дерется 7 марта, весь список бойцов
Во вторник 7 марта 2023 года на арене «ДИВС» в Екатеринбурге, Россия пройдет турнир RCC Boxing. В главном событии вечера состоится схватка в тяжелом весе между Иваном Штырковым и Магомедом Исмаиловым.
Кард RCC Boxing:
- Иван Штырков vs Магомед Исмаилов
- Заур Абдулаев vs Рикардо Нуньес
- Георгий Юновидов vs Арслан Аллаев
- Марк Урванов vs Руслан Камилов
- Глеб Бакши vs Альфонсо Бланко
- Василий Войцеховский vs Дилмурод Сатыбалдиев
- Евгений Романов vs Крис Томпсон
- Харитон Агрба vs Принц Дломо
- Павел Силягин vs Леонард Каррильо
- Вадим Туков vs Виктор Мурашкин
- Шарабутдин Атаев vs Игорь Вильчицкий
- Эльнур Самедов vs Мирзамухаммад Хикматуллаев
Где смотреть RCC Boxing, во сколько начало прямой трансляции
- начало турнира в 14:00 по мск
- прямая трансляция будет доступна на канале UDAR
- платформы WINK
- Yandex Sport
- Kinopoisk
Комментарии