Бой между Матеушем Гамротом и Скоттом Тернером на турнире UFC 285 стал захватывающим поединком, продемонстрировавшим мастерство обоих бойцов.

Раунд 1: В первом раунде оба бойца обменялись ударами: Гамрот нанес несколько сильных ударов ногой, а Тернер нанес несколько хороших ударов. Гамрот также добился тейкдауна к концу раунда, но Тернер смог вернуться до того, как был нанесен какой-либо значительный урон.

Раунд 2: Во втором раунде Гамрот начал контролировать бой, нанося больше ударов и обеспечив еще один тейкдаун. Он смог сохранить максимальный контроль на протяжении большей части раунда и нанес твердый удар по земле и фунту.

Раунд 3: В третьем раунде Гамрот продолжал доминировать, нанося больше ударов и обеспечив еще один тейкдаун. Тернер смог снова подняться на ноги, но Гамрот продолжал продвигаться вперед и поддерживать давление.

В целом судьи оценили бой в пользу Матеуша Гамрота, и все трое судей отдали ему победу единогласным решением судей. Статистика последнего раунда показала, что Гамрот нанес 70 значимых ударов против 27 Тернера, а также четыре тейкдауна по сравнению с нолью Тернера.