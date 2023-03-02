7 марта в Екатеринбурге состоится турнир боксерского промоушена RCC Boxing, главным событием которого станет противостояние известных бойцов MMA – Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова.

Данное противостояние будет носить статус реванша. Магомед Исмаилов и Иван Штырков впервые встретились в декабре 2020 года на турнире ACA 115. Тогда победу единогласным решением судей одержал Исмаилов.

Штырков последний поединок по правилам MMA провел 3 декабря 2022 года в рамках со-главного события RCC 13. Тогда ему противостоял Алыслжан Бакытжанулы. В данном бою Иван одержал победу единогласным решением судей. На его счету 22 победы, два поражения и одна ничья.

Исмаилов последний бой по правилам смешанных единоборств провел против своего соотечественника Александра Шлеменко 3 декабря в рамках турнира RCC 13. В данном поединке единогласным решением судей победу одержал Магомед. В его активе по правилам MMA 18 побед, три поражения и одна ничья.

Коэффициенты на бой Исмаилов — Штырков 7 марта

1хСтавка

Исмаилов — 1.34

Штырков — 4.78

Олимпбет

Исмаилов — 1.46

Штырков — 4.00

Winline

Исмаилов -1.40

Штырков — 4.00

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