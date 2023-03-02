7 марта в Екатеринбурге состоится турнир боксерского промоушена RCC Boxing, главным событием которого станет противостояние известных бойцов MMA – Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова.

Напомним, Магомед Исмаилов и Иван Штырков впервые встретились в клетке в бою по правилам смешанных единоборств, которых проходил в декабре 2020 года на турнире ACA 115. Тогда победу единогласным решением судей одержал Исмаилов. В новом бою по боксу букмекеры посчитали, что явным фаворитом является Исмаилов. Скорее, аналитики контор теперь ссылаются на то, что у Маги больше боев по боксу и есть победа над Дуродолой (хоть и 40-летним). А бой с сербом Иличем, нокаутировавшим Шлеменко, вообще прошел в одну калитку.

Иван тоже дрался по боксу – на Hardcore. И быть откровенным – этот бой Штыркова против Ивана «Огнеборца» Смирнова стоит дороже, чем бои Маги против Дуродолы и Илича в плане опыта, и бойцовской ценности. Эти соперники Маги просто вышли без мотивации заработать денег – по крайней мере серб. Дуродоле вообще дали четыре раунда и (!) 18 унцовые перчатки, которые ныне используют бойцы для легких спаррингов. Проще говоря, лишили нигерийца его нокаутирующий мощи.

А вот Огнеборец – молодой и перспективный титулованный российский боксер, которого Ване удалось уверенно победить. Если про Штыркова с уверенностью можно сказать, что он набирает с каждым боем, то про Исмаилова сказать так трудно.Он просто гоняется за чеками (и это заслуженно).

Прогноз на бой Исмаилов – Штырков: поскольку поединок будет шестираундовым, то я склоняюсь к победе Штыркова. Не сказать, что Иван более вынослив, но он точно лучше проводит бой, когда его бензобак находится на нуле. Этот бой точно не завершится досрочно, даже потому, что оба устанут уже к середине второго раунда, а в их ударах вряд ли останется мощь. Как уже было описано выше, Иван намного лучше показал себя в боксе, подравшись с реально трудным соперником, имеющим исключительно боксерскую базу. Поэтому стоит рискнуть и зарядить на кэф 4 – победа Штыркова