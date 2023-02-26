В Лас-Вегасе на арене T-Mobil 5 марта пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 285, где помимо титульного боя наше внимание привлечет поединок казахстанского бойца Шавката Рахмонова против американца Джеффа Нила. Бой пройдет в рамках основного карда, ориентировочное начало не ранее 06:00 по московскому времени.

Шавкат Рахмонов (Казахстан)

возраст 27 лет

рост 185 см

размах рук 196 см

база — джиу-джитсу, дзюдо

прозвище Номад («Кочевник»)

Вот чьи бои всегда смотреть сплошное удовольствие, тем более для болельщиков Шавката из всего постсоветского пространства. В октагоне он провел 16 поединков и во всех одержал победу, постепенно продвигаясь к бою за чемпионское звание, которое он уже завоевывал, но в M-1 Global в полусреднем весе. Рахмонов уже входит в десятку лучших бойцов своей весовой категории и практически не замечает соперников. Все свои победы он одержал досрочно и, конечно, многие бы хотели увидеть его бой с лидером категории Хамзатом Чимаевым. Интересно, что в 2020 году несколько боев Шавката отменялись по разным причинам. Лишь в июне 2021 года он провел бой с Мишелем Празерисом и победил удушающим приемом. В прошлом году он заключил новый контракт на пять поединков и уже взял верх над Нилом Магни. Бой с Джеффом Нилом второй в рамках этого контракта.

Джефф Нил (США)

возраст 32 лет

рост 180 см

размах рук 190 см

база — джиу-джитсу

прозвище – Hands of Steel («Стальные руки»)

Карьера Джеффа Нила развивалась по нарастающей. Поначалу это были промоушены LFA, Legacy FC и Xtreme Knockout, но уже последние пять лет он выступает в UFC, занимая шестое место в рейтинге в полусредней весовой категории на сегодняшний день. За свою карьеру в 19 поединках он одержал 15 побед и четыре раза проиграл. В рамках UFC на его счету девять боев и семь побед, проигрывал Джефф дважды решением судей. Последний на сегодняшний день бой Нил провел в августе 2022 года, в котором победил Висенте Луке. Американец вполне может рассчитывать на попадание в пятерку лучших бойцов своей категории, но будет ли с этим согласен Рахмонов?

Прогноз и коэффициенты на бой Шавкат Рахмонов – Джефф Нил

Казахстанский боец фаворит этого поединка и сложно сказать, что может ему помешать. Мы не знаем, насколько интенсивным был его тренировочный лагерь, но вряд ли он провел его слабо. По всем антропометрическим параметрам он превосходит своего оппонента. У Шавката выше скорость передвижения по рингу и более мощные удары. Джефф Нил может противопоставить этому напору только свою выносливость. Левосторонняя стойка? Она не смутит Шавката. Шальной нокаутирующий удар? Вряд ли, — слишком опытен казахстанец и, опять же, он очень быстр. Достаточно посмотреть на статистику обоих бойцов, чтобы понять, на чьей стороне преимущество.

У Шавката в среднем более двух с половиной акцентирующих ударов в минуту, стопроцентная защита от тейкдаунов, а в октагоне в среднем ему хватает для победы чуть более шести минут. Отсюда вопрос только в том, сколько раундов продлится этот бой. Мало кто сомневается в досрочной победе Рахмонова, поэтому стоит рассматривать ставки именно на досрочный поединок. Коэффициент на победу спортсмена из Казахстана — 1,17, победа Нила оценивается коэффициентом 4,82. Тотал раундов больше 1,5 коэффициент — 1,75.