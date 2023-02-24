В вечер четверга 9 марта 2023 года пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 153, который будет проведен в городе Грозный, Чечня, Россия. В главном бою состоится схватка в среднем весе между Абдул-Рахманом Джанаевым и Рене Пессоа.

Абдул-Рахман Джанаев — российский боец смешанного стиля (средний вес). С 2014 года он является профессиональным бойцом ММА, а на его счету 17 побед и 3 поражения. На сегодняшний день спортсмен занимает 3 строчку рейтинга АСА в среднем весе. Его крайняя схватка состоялась 18 ноября прошлого года против Михаила Долгова. В этом бою Абдул-Рахман Джанаев одержал победу единогласным решением судей.

Рене Пессоа — бразильский боец смешанных единоборств, выступающий в среднем весе. Свою профессиональную карьеру бойца он начал в 2011 году, за это время в его активе 25 побед и 10 проигрышей. На данный момент он находится на 9 строчке официального рейтинга в средней весовой категории. Предыдущий бой спортсмена был проведен 16 декабря 2022 года, его противником был Владислав Янковский. В этой схватке Рене Пессоа одержал победу.

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