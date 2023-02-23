В вечер четверга 9 марта 2023 года пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 153, который будет проведен в городе Грозный, Чечня, Россия. В главном бою состоится схватка в среднем весе между Абдул-Рахманом Джанаевым и Рене Пессоа.

Кард АСА 153:

Абдул-Рахман Джанаев vs Рене Пессоа

Вагнер Прадо vs Фаридун Одилов

Луис Рафаэль vs Ислам Омаров

Хусейн Кушагов vs Станислав Власенко

Карлос Аугусто vs Давлатманд Чупонов

Арен Акопян vs Майкон Силван

Василий Курочкин vs Крис Ханикатт

Селем Евлоев vs Павел Витрук

Абдул-Хамид Давлятов vs Эльхан Мусаев

Жакшилык Мирзабеков vs Абдул-Рахман Темиров

Ахмад-Хан Боков vs Джон Тейшейра

Тойчубек Данияр Уулу vs Ахмед Хамзаев

Где смотреть АСА 153, во сколько начало прямой трансляции