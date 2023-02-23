Кард АСА 153 – кто дерется 9 марта, весь список бойцов
В вечер четверга 9 марта 2023 года пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 153, который будет проведен в городе Грозный, Чечня, Россия. В главном бою состоится схватка в среднем весе между Абдул-Рахманом Джанаевым и Рене Пессоа.
Кард АСА 153:
- Абдул-Рахман Джанаев vs Рене Пессоа
- Вагнер Прадо vs Фаридун Одилов
- Луис Рафаэль vs Ислам Омаров
- Хусейн Кушагов vs Станислав Власенко
- Карлос Аугусто vs Давлатманд Чупонов
- Арен Акопян vs Майкон Силван
- Василий Курочкин vs Крис Ханикатт
- Селем Евлоев vs Павел Витрук
- Абдул-Хамид Давлятов vs Эльхан Мусаев
- Жакшилык Мирзабеков vs Абдул-Рахман Темиров
- Ахмад-Хан Боков vs Джон Тейшейра
- Тойчубек Данияр Уулу vs Ахмед Хамзаев
Где смотреть АСА 153, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
- на официальном сайте промоушена
- начало турнира в 17:00 по мск
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