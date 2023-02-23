Кард АСА 153 – кто дерется 9 марта, весь список бойцов

Теги MMA ACA Бокс/MMA/UFC

В вечер четверга 9 марта 2023 года пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 153, который будет проведен в городе Грозный, Чечня, Россия. В главном бою состоится схватка в среднем весе между Абдул-Рахманом Джанаевым и Рене Пессоа.

Кард АСА 153:

  • Абдул-Рахман Джанаев vs Рене Пессоа
  • Вагнер Прадо vs Фаридун Одилов
  • Луис Рафаэль vs Ислам Омаров
  • Хусейн Кушагов vs Станислав Власенко
  • Карлос Аугусто vs Давлатманд Чупонов
  • Арен Акопян vs Майкон Силван
  • Василий Курочкин vs Крис Ханикатт
  • Селем Евлоев vs Павел Витрук
  • Абдул-Хамид Давлятов vs Эльхан Мусаев
  • Жакшилык Мирзабеков vs Абдул-Рахман Темиров
  • Ахмад-Хан Боков vs Джон Тейшейра
  • Тойчубек Данияр Уулу vs Ахмед Хамзаев

Где смотреть АСА 153, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
  • на официальном сайте промоушена
  • начало турнира в 17:00 по мск

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