Ночью 26 февраля 2023 года на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 220. В главном событии состоится схватка в полутяжелом весе между Никитой Крыловым и Райаном Спэнном.

Никита Крылов — украинский боец смешанных единоборств (полутяжелый вес). С 2012 года выходит в октагон в качестве профессионального бойца ММА, за это время на его счету 29 побед и 9 поражений. Сейчас боец занимает 6 строчку рейтинга UFC в полутяжелом весе. Его крайняя схватка состоялась 22 октября 2022 года против Волкана Оздемира. В этом бою Никита Крылов одержал победу единогласным решением судей.

Райан Спэнн — американский боец смешанного стиля (полутяжелый вес). С 2013 года спортсмен является профессиональным бойцом, а на сегодняшний день в его активе 21 победа и 7 проигрышей. Райан находится на 8 строчке официального рейтинга в полутяжелой весовой категории. Предыдущий бой был проведен 12 ноября прошлого года, его противником был Доминик Рейес. В этой схватке Райан Спэнн одержал победу нокаутом.

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