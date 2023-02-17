В субботу 25 февраля 2023 года пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 152, который будет проведен в городе Грозный, Чечня, Россия. В главном событии вечера состоится схватка в наилегчайшем весе между Имраном Букуевым и Курбаном Гаджиевым. Бойцы сразятся за титул чемпиона АСА.

Имран Букуев — российский боец смешанных единоборств (наилегчайший вес). Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2015 году, за это время на счету спортсмена 14 побед и 2 поражения. На сегодняшний день он является действующим чемпионом АСА в наилегчайшем весе. Его крайняя схватка состоялась 26 февраля прошлого года против Арена Акопяна. В этом бою Имран Букуев одержал победу удушением сзади.

Курбан Гаджиев — российский боец смешанного стиля (наилегчайший вес). С 2011 года является профессиональным бойцом, а сейчас в его активе 18 побед и 3 проигрыша. На данный момент боец находится на 1 строчке рейтинга в наилегчайшей весовой категории. Предыдущий бой спортсмена был проведен 26 марта 2022 года, его противником был Расул Албасханов. В этой схватке Курбан гаджиев одержал победу единогласным решением судей.

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