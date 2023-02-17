Кард АСА 152 – кто дерется 25 февраля, весь список бойцов

Теги MMA ACA Бокс/MMA/UFC

Вечером 25 февраля 2023 года пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 152, который будет проведен в городе Грозный, Чечня, Россия. В титульном событии состоится схватка между Имраном Букуевым и Курбаном Гаджиевым. Бойцам предстоит сразиться за титул чемпиона в наилегчайшем весе.

Кард АСА 152:

  • Имран Букуев vs Курбан Гаджиев
  • Рыскулбек Ибраимов vs Расул Албасханов
  • Мехди Байдулаев vs Чарльз Энрике
  • Нашхо Галаев vs Томаш Дек
  • Адлан Ибрагимов vs Евгений Ерохин
  • Юнус Евлоев vs Жозе Александр
  • Айк Казарян vs Мурад Каламов
  • Ахмед Балкизов vs Клеверсон Сильва
  • Эдналдо Оливейра vs Артур Астахов
  • Джамбулат Селимханов vs Ирмесон Кавальканте де Оливейра
  • Джаддал Алибеков vs Авлиехон Хамидов
  • Абубакар Местоев vs Владимир Пальченков

Где смотреть АСА 152, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
  • на официальном сайте промоушена
  • начало турнира в 18:00 по мск

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