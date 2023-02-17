Кард АСА 152 – кто дерется 25 февраля, весь список бойцов
Вечером 25 февраля 2023 года пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 152, который будет проведен в городе Грозный, Чечня, Россия. В титульном событии состоится схватка между Имраном Букуевым и Курбаном Гаджиевым. Бойцам предстоит сразиться за титул чемпиона в наилегчайшем весе.
Кард АСА 152:
- Имран Букуев vs Курбан Гаджиев
- Рыскулбек Ибраимов vs Расул Албасханов
- Мехди Байдулаев vs Чарльз Энрике
- Нашхо Галаев vs Томаш Дек
- Адлан Ибрагимов vs Евгений Ерохин
- Юнус Евлоев vs Жозе Александр
- Айк Казарян vs Мурад Каламов
- Ахмед Балкизов vs Клеверсон Сильва
- Эдналдо Оливейра vs Артур Астахов
- Джамбулат Селимханов vs Ирмесон Кавальканте де Оливейра
- Джаддал Алибеков vs Авлиехон Хамидов
- Абубакар Местоев vs Владимир Пальченков
Где смотреть АСА 152, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
- на официальном сайте промоушена
- начало турнира в 18:00 по мск
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