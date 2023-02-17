Вечером 25 февраля 2023 года пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 152, который будет проведен в городе Грозный, Чечня, Россия. В титульном событии состоится схватка между Имраном Букуевым и Курбаном Гаджиевым. Бойцам предстоит сразиться за титул чемпиона в наилегчайшем весе.

Кард АСА 152:

Имран Букуев vs Курбан Гаджиев

Рыскулбек Ибраимов vs Расул Албасханов

Мехди Байдулаев vs Чарльз Энрике

Нашхо Галаев vs Томаш Дек

Адлан Ибрагимов vs Евгений Ерохин

Юнус Евлоев vs Жозе Александр

Айк Казарян vs Мурад Каламов

Ахмед Балкизов vs Клеверсон Сильва

Эдналдо Оливейра vs Артур Астахов

Джамбулат Селимханов vs Ирмесон Кавальканте де Оливейра

Джаддал Алибеков vs Авлиехон Хамидов

Абубакар Местоев vs Владимир Пальченков

Где смотреть АСА 152, во сколько начало прямой трансляции