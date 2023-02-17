Кард AMC Fight Nights 118 – кто дерется 23 февраля, весь список бойцов

Теги AMC Fight Nights Бокс/MMA/UFC

Вечером 23 февраля 2023 года состоится турнир российской лиги AMC Fight Nights 118, который будет проведен на арене «Red Arena», Сочи, Россия. В главном событии пройдет бой между Ахмедом Алиевым и Магомедом Сулумовым. Бойцам предстоит сразиться за титул чемпиона в легком весе.

Кард AMC Fight Nights 118:

  • Ахмед Алиев vs Магомед Сулумов
  • Давид Бархударян vs Артур Гусейнов
  • Денис Полехин vs Омар Алиев
  • Исмаэль Хайдари vs Тумер Ондар
  • Денис Зейнетдинов vs Виталий Якубеня
  • Рустам Теуважуков vs Максим Дюпин
  • Эльдар Тагиров vs Виктор Вечерин
  • Христофор Гучмазов vs Амазасп Мартиросян
  • Мунис Рамихудоев vs Рамазан Акаев
  • Шамиль Закирасулов vs Андрей Евдокимов

Где смотреть AMC Fight Nights 118, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Udar TV, стриминговый сервис Wink
  • начало турнира в 18:00 по мск

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