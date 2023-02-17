Кард AMC Fight Nights 118 – кто дерется 23 февраля, весь список бойцов
Вечером 23 февраля 2023 года состоится турнир российской лиги AMC Fight Nights 118, который будет проведен на арене «Red Arena», Сочи, Россия. В главном событии пройдет бой между Ахмедом Алиевым и Магомедом Сулумовым. Бойцам предстоит сразиться за титул чемпиона в легком весе.
Кард AMC Fight Nights 118:
- Ахмед Алиев vs Магомед Сулумов
- Давид Бархударян vs Артур Гусейнов
- Денис Полехин vs Омар Алиев
- Исмаэль Хайдари vs Тумер Ондар
- Денис Зейнетдинов vs Виталий Якубеня
- Рустам Теуважуков vs Максим Дюпин
- Эльдар Тагиров vs Виктор Вечерин
- Христофор Гучмазов vs Амазасп Мартиросян
- Мунис Рамихудоев vs Рамазан Акаев
- Шамиль Закирасулов vs Андрей Евдокимов
Где смотреть AMC Fight Nights 118, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканале Udar TV, стриминговый сервис Wink
- начало турнира в 18:00 по мск
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