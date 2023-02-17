Вечером 23 февраля 2023 года состоится турнир российской лиги AMC Fight Nights 118, который будет проведен на арене «Red Arena», Сочи, Россия. В главном событии пройдет бой между Ахмедом Алиевым и Магомедом Сулумовым. Бойцам предстоит сразиться за титул чемпиона в легком весе.

Кард AMC Fight Nights 118:

Ахмед Алиев vs Магомед Сулумов

Давид Бархударян vs Артур Гусейнов

Денис Полехин vs Омар Алиев

Исмаэль Хайдари vs Тумер Ондар

Денис Зейнетдинов vs Виталий Якубеня

Рустам Теуважуков vs Максим Дюпин

Эльдар Тагиров vs Виктор Вечерин

Христофор Гучмазов vs Амазасп Мартиросян

Мунис Рамихудоев vs Рамазан Акаев

Шамиль Закирасулов vs Андрей Евдокимов

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