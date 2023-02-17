В четверг 23 февраля 2023 года состоится турнир российской лиги AMC Fight Nights 118, который будет проведен на арене «Red Arena», Сочи, Россия. В главном событии пройдет бой между Ахмедом Алиевым и Магомедом Сулумовым. Бойцы сразятся за титул в легком весе.

Ахмед Алиев — российский боец смешанных единоборств (легкий вес). С 2011 года он является профессиональным бойцом, а сейчас на его счету 21 победа и 7 поражений. Его предыдущий бой состоялся 20 мая прошлого года против Даррелла Хорчера. В этой схватке Ахмед Алиев одержал победу нокаутом.

Магомед Сулумов — российский боец смешанного стиля, выступающий в полулегком весе. Его карьера профессионального бойца началась в 2015 году, за это время в его активе 10 побед и 2 проигрыша. Крайняя схватка бойца была проведена 10 июня 2022 года, его противником был Роман Авдал. В этом бою Магомед Сулумов одержал победу единогласным решением судей.

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