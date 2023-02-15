Где смотреть бой Самат Абдырахманов — Мартин Джуарян на Hardcore FC 3: во сколько прямая трансляция 24 февраля в Мск

Теги Hardcore FC Самат Абдырахманов Hardcore 24 февраля Мартин Джуарян Бокс/MMA/UFC

Вечером 24 февраля на «ВТБ Арене» в Москве пройдет турнир по борьбе на голых кулаках Hardcore FC. В титульном бою состоится схватка в легком весе между Саматом Абдырахмановым и Мартином Джуаряном.

Самат Абдырахманов — киргизский боец поп-ММА (легкий вес). С 2021 года является профессиональным бойцом, а в его активе 8 побед и ни единого поражения. Крайняя схватка спортсмена состоялась 25 декабря 2022 года, его противником был Элвин Леон Брито. В этом бою Самат Абдырахманов одержал победу.

Мартин Джуарян — армянский профессиональный боец (легкий вес). С 2020 года выступает в лиге Hardcore FC, за это время на счету бойца 7 побед и 3 поражения. Свой предыдущий бой он провел 7 октября прошлого года против Эмиля Новрузова. В этой схватке Мартин Джуарян потерпел поражение.

Где смотреть бой Абдырахманов – Джуарян, во сколько начало прямой трансляции

  • начало турнира в 17:00 по мск
  • трансляция будет доступна в официальном сообществе Hardcore Fighting Championship Вконтакте

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий