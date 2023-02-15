Где смотреть бой Самат Абдырахманов — Мартин Джуарян на Hardcore FC 3: во сколько прямая трансляция 24 февраля в Мск

Вечером 24 февраля на «ВТБ Арене» в Москве пройдет турнир по борьбе на голых кулаках Hardcore FC. В титульном бою состоится схватка в легком весе между Саматом Абдырахмановым и Мартином Джуаряном.

Самат Абдырахманов — киргизский боец поп-ММА (легкий вес). С 2021 года является профессиональным бойцом, а в его активе 8 побед и ни единого поражения. Крайняя схватка спортсмена состоялась 25 декабря 2022 года, его противником был Элвин Леон Брито. В этом бою Самат Абдырахманов одержал победу.

Мартин Джуарян — армянский профессиональный боец (легкий вес). С 2020 года выступает в лиге Hardcore FC, за это время на счету бойца 7 побед и 3 поражения. Свой предыдущий бой он провел 7 октября прошлого года против Эмиля Новрузова. В этой схватке Мартин Джуарян потерпел поражение.

Где смотреть бой Абдырахманов – Джуарян, во сколько начало прямой трансляции