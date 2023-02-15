Где смотреть турнир Hardcore FC 3 Лендруш — Ишимбаев: когда, во сколько прямая трансляция 24 февраля

Вечером 24 февраля на «ВТБ Арене» в Москве пройдет турнир по борьбе на голых кулаках Hardcore FC. В главном событии вечера состоится схватка за титул чемпиона в полусреднем весе между Лендрушом Акопяном и Ильнаром Ишимбаевым.

Лендруш Акопян — российский профессиональный боец (полусредний вес). С 2021 года дерется в поп-ММА, а на данный момент в его активе 5 побед и всего 1 поражение. Крайняя схватка спортсмена состоялась 25 июня прошлого года, его противником был Самат Абдырахманов. В этом бою Лендруш Акопян потерпел поражение.

Ильнар Ишимбаев — российский боец на голых кулаках (полусредний вес). На протяжении 1 года дерется в поп-ММА, за это время на его счету 4 победы и 6 поражений. Предыдущий бой был проведен 15 ноября 2022 года против Кирилла Черняева. В этой схватке Ильнар Ишимбаев одержал победу.

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