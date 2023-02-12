Кард UFC Fight Night 219 – кто дерется 19 февраля, весь список бойцов

Ночью 19 февраля 2023 года на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 219. В главном событии состоится схватка в наилегчайшем весе между Джессикой Андраде и Эрин Блэнчфилд.

Кард UFC Fight Night 219:

Джессика Андраде vs Эрин Блэнчфилд

Джордан Райт vs Зак Пауга

Джош Парисян vs Джамал Поджс

Уильям Найт vs Марчин Прахнио

Джим Миллер vs Александр Хернандез

Джо Солекки vs Бенуа Сэн-Дени

Лина Лансберг vs Майра Буэно Сильва

Джамал Эммерс vs Хусейн Асхабов

Овинс Сент Прю vs Фелипе Линс

Назим Садыхов vs Эван Элдер

Эйджей Флетчер vs Темба Горимбо

Клэйтон Карпентер vs Хуанкамило Рондерос

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