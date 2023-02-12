Кард UFC Fight Night 219 – кто дерется 19 февраля, весь список бойцов

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Ночью 19 февраля 2023 года на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 219. В главном событии состоится схватка в наилегчайшем весе между Джессикой Андраде и Эрин Блэнчфилд.

Кард UFC Fight Night 219:

  • Джессика Андраде vs Эрин Блэнчфилд
  • Джордан Райт vs Зак Пауга
  • Джош Парисян vs Джамал Поджс
  • Уильям Найт vs Марчин Прахнио
  • Джим Миллер vs Александр Хернандез
  • Джо Солекки vs Бенуа Сэн-Дени
  • Лина Лансберг vs Майра Буэно Сильва
  • Джамал Эммерс vs Хусейн Асхабов
  • Овинс Сент Прю vs Фелипе Линс
  • Назим Садыхов vs Эван Элдер
  • Эйджей Флетчер vs Темба Горимбо
  • Клэйтон Карпентер vs Хуанкамило Рондерос

Где смотреть UFC Fight Night 219, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • прелимы начнутся в 00:00 по мск
  • начало основного карда в 03:00 по мск

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