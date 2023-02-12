Кард UFC Fight Night 219 – кто дерется 19 февраля, весь список бойцов
Ночью 19 февраля 2023 года на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 219. В главном событии состоится схватка в наилегчайшем весе между Джессикой Андраде и Эрин Блэнчфилд.
Кард UFC Fight Night 219:
- Джессика Андраде vs Эрин Блэнчфилд
- Джордан Райт vs Зак Пауга
- Джош Парисян vs Джамал Поджс
- Уильям Найт vs Марчин Прахнио
- Джим Миллер vs Александр Хернандез
- Джо Солекки vs Бенуа Сэн-Дени
- Лина Лансберг vs Майра Буэно Сильва
- Джамал Эммерс vs Хусейн Асхабов
- Овинс Сент Прю vs Фелипе Линс
- Назим Садыхов vs Эван Элдер
- Эйджей Флетчер vs Темба Горимбо
- Клэйтон Карпентер vs Хуанкамило Рондерос
Где смотреть UFC Fight Night 219, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- прелимы начнутся в 00:00 по мск
- начало основного карда в 03:00 по мск
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