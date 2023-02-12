Где смотреть бой Ханов – Фомичев на Top Dog 19, во сколько начало прямой трансляции 17 февраля

Вечером 17 февраля 2023 года пройдет турнир российской лиги по кулачным боям TOP DOG 19, который будет проведен в «Vegas City Hall», в Москве. В главном бою вечера состоится схватка в полутяжелом весе между Марселем Хановым и Олегом Фомичевым.

Марсель Ханов — российский боец кулачного стиля (полутяжелый вес). С 2021 года является профессиональным бойцом, за это время на его счету 5 побед и 1 проигрыш. Он является первым чемпионом TOP DOG в полутяжелом весе. Крайний бой спортсмена состоялся 5 ноября прошлого года против Сергея Макарова. В этом бою Марсель Ханов одержал победу нокаутом.

Олег Фомичев — российский боец кулачного стиля, выступающий в полутяжелом весе. С 2022 года он дерется в TOP DOG, а на его счету 3 победы и ни единого поражения. Предыдущий бой был проведен 24 сентября 2022 года против Игоря Ионова. В этой схватке Олег Фомичев одержал победу.

Где смотреть бой Ханов – Фомич, во сколько начало прямой трансляции